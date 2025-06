Rally dos Sertões oficializa retorno de Goiânia como palco da largada

Maior rally das Américas, o Sertões anunciou, nesta segunda-feira (9/6), o retorno para Goiânia, cidade que mais vezes recebeu a disputa. Reunindo os carros, pilotos e navegadores pela em outras 19 ocasiões, a capital goiana também será palco do início do desafio pela 17ª vez na história, a partir de 26 de julho. A corrida irá atravessar o país em um roteiro de 3.482 quilômetros, percorrendo cinco estados e terminando na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, Alagoas, em 3 de agosto.

Temos um percurso inovador, que une tecnologia, inovação e compromisso social e buscamos fazer a diferença. Retornamos a Goiânia porque, além da localização privilegiada, ela sintetiza o Sertões. Tem uma alma guerreira e um espírito único. Foi um grande trabalho para que o Sertões e Goiânia estivessem juntos mais uma vez", disse a CEO do Sertões, a goiana Leonora Guedes.

A área externa do estádio Serra Dourada receberá a estrutura das equipes e da organização. O espaço terá entrada franca e atrações para o público, com ações com pilotos e navegadores, estandes de patrocinadores, ativações e praça de alimentação, disponíveis entre 23 e 26 de julho.

As atividades começam com o Super Prime, classificatório em circuito fechado que define a ordem de largada, que será realizado no entorno do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Depois do prólogo que abre a disputa em Senador Canedo, os oito melhores carros, motos e UTV se enfrentam em baterias eliminatórias dois a dois até a corrida decisiva, que aponta os respectivos vencedores. As informações sobre a distribuição de ingressos serão anunciadas em breve.

"O rally está voltando para casa, era um desejo também dos competidores, as razões técnicas e sentimentais proporcionaram esse retorno. É um evento que movimenta o país inteiro, tem uma grande importância social e econômica. Estamos muito empenhados em contar com eventos esportivos destacados, esperamos que o Sertões não saia mais de Goiás e que cada edição seja sempre melhor. Convido a população a conhecer a Vila Sertões de forma gratuita e desejo todo o sucesso à prova", acrescentou o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela.

Além das disputas, o Sertões também trará ações sociais para Goiânia, como o SAS Brasil, para atendimentos em diferentes especialidades médicas; o Projeto Carência Menstrual, para distribuição de absorventes e itens de higiene íntima para mulheres em situação de vulnerabilidade; e o Concurso de Artes Sertões, para alunos do ensino fundamental da rede pública.