Argentina x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeã e já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina enfrenta a Colômbia nesta terça-feira (10), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pela 16ª rodada das Eliminatórias e coloca frente a frente duas seleções que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e globoplay (streaming).

Como chega a Argentina

A Argentina é líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 34 pontos conquistados, em 15 jogos. Assim, a seleção já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo e tem 10 pontos de vantagem para o Equador, vice-líder da competição.

Além disso, Lionel Scaloni deu uma grande notícia para os torcedores argentinos. Isto porque o técnico confirmou, durante entrevista coletiva na véspera da partida, que Messi será titular na partida desta terça-feira.

Dessa maneira, o ataque argentino deve ser formado por Messi e Julián Álvarez. Ao mesmo tempo, Thiago Almada, Nico González e Lautaro Martínez brigam pela outra vaga no ataque.

A baixa confirmada para o duelo contra a Colômbia fica por conta de Tagliafico, suspenso.

Como chega a Colômbia

Por outro lado, a Colômbia, que venceu a Argentina no primeiro turno por 2 a 1, quer seguir como uma ‘pedra no sapato’ dos atuais campeões da Copa do Mundo. Para isso, o time terá que surpreender os argentinos em Buenos Aires e a boa notícia fica por conta da presença de John Arias, destaque do Fluminense e da seleção colombiana.

Nomes como James Rodríguez, Richard Ríos, do Palmeiras, e Luis Díaz também estão à disposição do técnico Néstor Lorenzo para o jogo desta terça-feira.

No entanto, a Colômbia não vive um bom momento e despencou na tabela das Eliminatórias. A seleção não vence há cinco rodadas, sendo três derrotas e outros dois empates. Assim, os colombianos estão na 6ª posição, com os mesmos 21 pontos do Uruguai, 5º colocado.

Argentina x Colômbia

16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Data e horário: terça-feira, 10/06/2025, às 21h (de Brasília).

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Barco; Paredes, De Paul e Enzo Fernández; Messi, Lautaro Martínez (Thiago Almada) e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: David Ospina; Sánchez, Lucumi, Muñoz e Machado; Richard Ríos, Lerma e James Rodríguez; Campaz, Jhon Arias e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA).

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA).

VAR: Wagner Reway (BRA).

