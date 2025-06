No duelo de Tigres, Criciúma bate Vila Nova e sai do Z4 da Série B

Criciúma e Vila Nova fizeram, na noite desta terça-feira (9/6), um duelo de Tigres. O confronto foi no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, sob chuva.Melhor para o Tigre catarinense. Diante de um público de 8.132 pessoas (renda de R$ 144.630,00), o Criciúma venceu o Tigre goiano por 1 a 0, com gol de Rodrigo, no segundo tempo.

O Criciúma mereceu a vitória: foi superior durante boa parte do jogo, acertou uma bola na trave e ainda desperdiçou um pênalti. Mas o Vila Nova, que teve no goleiro Halls o melhor jogador em campo, também assustou e acertou uma na trave. Com o resultado, o Criciúma saiu da zona de rebaixamento, chegou aos 12 pontos e encerra a rodada fora do Z-4. Já o Vila Nova parou nos 16 pontos e perdeu a chance de se aproximar da zona de acesso (G4).

O jogo marcou a estreia de três jogadores. No Criciúma, atacante Nicolas, contratado ao Paysandu, foi titular e teve pelo menos três boas chances. Duas pararam em Halls. O outro foi Leo Naldi (ex-Vitória), Entrou nos acréscimos e sem tempo para nada. Já o Vila Nova teve a estreia do atacante André Luís (ex-Corinthians e Atlético-GO). Titular, mas bastante discreto.

Criciúma perde pênalti no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Criciúma teve maior imposição ofensiva, enquanto o Vila Nova foi mais cauteloso. Ainda assim, foi o time goiano que criou boas chances, incluindo uma aos 13 minutos, quando Jean Motta bateu de fora da área e a bola acertou a trave esquerda do goleiro Alisson.

Já o time catarinense apostou muito em cruzamentos. E foi assim que construiu suas três melhores oportunidades. Nas duas primeiras, Nicolas cabeceou e Halls fez boas defesas. Depois, Léo Alaba desperdiçou outra chance. Mas a melhor oportunidade veio aos 46 minutos, quando Poveda fez falta em Nicolas dentro da área. Pênalti. Diego Gonçalves cobrou mal, praticamente recuando a bola para o goleiro Halls.

No segundo tempo, o Criciúma seguiu pressionando. Antes dos 11 minutos, criou duas grandes chances. Primeiro, uma bomba de Jhonata Robert acertou a trave. Em seguida, Nicolas, na pequena área, finalizou para uma grande defesa de Halls.

Triunfo catarinense no Segundo tempo

Na etapa final, o Criciúma ficou em cima. Antes dos 11 minutos, duas chances de ouro. Uma bomba de Jhonata Robert na trave e outra quando Nicolas na pequena área chutou para grande defesa de Halls. Contudo, de tanto tentar o Criciúma chegou ao gol aos 32. Uma bola rechaçada pela defesa ficou para um chute errado de Marcinho que pega mal. Mas isso gerou um passe perfeito para Rodrigo marcar. Mesmo com 1 a 0, o Criciúma seguiu superior e somente não ampliou com Marcelo Hermes por causa de nova grande defesa de Halls.

Jogos da 11ª rodada da Série B do Brasileiro

Quinta-feira (5/6)

Botafogo-SP 0x0 Coritiba

Sexta (6/6)

Novorizontino 1×0 Chapecoense

Cuiabá 1×0 Paysandu

Sábado (7/6)

América-MG 1×2 Ferroviária

Avaí 1×0 CRB

Domingo (8/6)

Goiás 2×0 Volta Redonda

Athletico-PR 0x1 Atlético-GO

Remo 2×1 Operário-PR

Segunda-feira (9/6)

Criciúma 1×0 Vila Nova

Amazonas x Athletic Club

