Fluminense negocia Lelê com clube japonês

Lelê estava emprestado ao Ceará, mas demonstrou interesse na proposta do Nagoya Grampus, do Japão - (crédito: Foto: Gabriel Silva/Ceará)

Lelê está de malas prontas para o Japão. Afinal, o Fluminense está negociando o atacante com o Nagoya Grampus, de acordo com o “ge”. O jogador, de 27 anos, estava emprestado ao Ceará até o fim deste ano, mas demonstrou interesse na proposta e rescindiu o contrato. Assim, ele será novamente emprestado com opção de compra.

Com o fim do empréstimo antes do prazo, o Ceará vai receber uma compensação financeira de R$ 1,9 milhão. O Fluminense, por sua vez, vai receber R$ 1,3 milhão à vista pelo empréstimo do jogador do clube japonês. Contudo, o acordo prevê uma opção de compra de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões).

Lelê chegou ao Fluminense após se destacar pelo Volta Redonda no Carioca de 2023. Dessa forma, o atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores no mesmo ano e da Recopa em 2024. Porém, no ano passado o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu espaço.

Durante a passagem pelo Fluminense, Lelê disputou 53 jogos e fez oito gols. Contudo, nunca conseguiu se firmar e perdeu espaço com o tempo. No início deste ano, recebeu chances no Carioca, mas não estava nos planos. Assim, foi emprestado para o Ceará. Pelo Vozão, jogou apenas 125 minutos em nove jogos e não fez gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.