Corinthians contrata advogado de Temer e Moro

O Corinthians já se movimentou em busca de defesa para a ação dos aliados do presidente afastado Augusto Melo. O advogado Gustavo Bonini Guedes, que já defendeu figuras como o ex-presidente Michel Temer, foi contratado para defender o clube.

Em 2015, Gustavo Bonini Guedes defendeu Michel Temer em processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aliás, o advogado também defendeu o senador Sergio Moro em pedido de cassação, que terminou em absolvição em 2024.

A ação movida pelos aliados de Augusto Melo tentam reverter a decisão do Conselho Deliberativo. A decisão pelo afastamento ocorreu com base no inquérito do caso “Vaidebet”. Assim, o dirigente ainda sofreu acusações como crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

“Estamos lidando com uma tentativa de subversão das normas internas do clube por vias judiciais absolutamente descabidas. A Justiça já reconheceu que não há qualquer vício nos atos praticados pelo Conselho Deliberativo. O que se busca aqui é instrumentalizar o Judiciário para reverter uma decisão democrática”, disse o advogado.

O processo está na Vara Cível do Foro Regional VIII do Tatuapé, em São Paulo. Contudo, a Justiça ainda não se manifestou sobre a ação dos aliados de Augusto Melo. Assim, a definição pela destituição ou recondução do presidente afastado será em 9 de agosto, na Assembleia Geral, no Parque São Jorge.

