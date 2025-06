Fortaleza acerta rescisão do contrato de Pol Fernández

O Fortaleza rescindiu o contrato do meia Pol Fernández. O jogador não atingiu as expectativas de sua contratação e decidiu pela rescisão contratual de forma amigável. Dessa forma, o argentino abriu mão do que tinha a receber até o fim do contrato, que era válido até dezembro de 2026.

Contratado no início deste ano após passagem pelo Boca Juniors, da Argentina, Pol Fernández não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Assim, frustrou a torcida, que esperava mais destaque. Com isso, ele encerrou a passagem com apenas 24 partidas e três assistências com a camisa do Leão.

“Tivemos uma conversa muito honrosa, verdadeira, olho no olho, em que se entendeu que não teria continuidade. Ele foi muito respeitoso com o Fortaleza e fez algo raro, abriu mão de um ano e seis meses de contrato para terminarmos esse vínculo. Gratidão das duas partes”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF.

Revelado no Boca Juniors, Pol Fernández atuou em clubes do futebol argentino, como Rosário Central e Racing, além do futebol mexicano. Afinal, entre 2019 e 2022 vestiu a camisa do Cruz Azul, antes de retornar para a Bombonera.

