Confira as mascotes dos times do Mundial de Clubes

Veja as mascotes dos times do Mundial de Clubes 2025 - (crédito: Arte: Jogada 10 e imagens Criadas por IA/ Google Gemini)

Os 32 times já estão em reta final de preparação para o Mundial de Clubes 2025. Antes do início do torneio, o Jogada10 traz a você, Joganauta, todas as mascotes das equipes em formato de Inteligência Artificial. Há, no entanto, alguns clubes que não adotam mascotes oficiais. Sabia dessa? Vem com o J10!

LEIA MAIS: Arthur Elias convoca Seleção feminina para a disputa da Copa América

Confira as mascotes dos participantes do Mundial de Clubes

Grupo A

PALMEIRAS

O Palmeiras tinha um periquito como sua mascote oficial. Mas, em 1983, o clube adotou através do diretor de marketing à época, João Roberto Gobbato, o porco como mascote. Os torcedores aderiram à ideia em 1986, alcunhando o animal como “Gobbato”.

Porto (POR)

O Porto tem o dragão Draco como sua mascote. Ela personifica o espírito do dragão e é uma figura querida entre os torcedores do clube. Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Draco é uma sensação nas redes sociais.

Al Ahly (EGI)

Já os egípcios do Al Ahly não possuem uma mascote para chamar de sua. No entanto, o clube é muito ligado a imagem de uma águia, animal presente em seu escudo.

Inter Miami (EUA)

Fundado em 2018, o Inter Miami – que fecha o Grupo A – só criou uma mascote em 2024. Foi através do artista Gary Lockwood, que desenhou uma garça, animal símbolo de Miami e apelido do time.

Grupo B PSG (FRA) Chegamos no Grupo B do Mundial de Clubes, que tem o PSG como cabeça de chave. A equipe francesa, campeã da Champions, tem o simpático “Germain le Lynx”, um lince, como mascote. O nome vem em homenagem a Saint-Germain-en-Laye, antiga sede do clube. Atlético de Madrid (ESP) Já o Atlético de Madrid adotou o guaxinim “Indi” como mascote nos anos 90. Um dos apelidos do clube é “Índios”. BOTAFOGO O Botafogo, representante brasileiro do Grupo B, possui duas conhecidas mascotes: o Manequinho, eternizado em estátua na entrada da sede do clube, e o cachorro “Biriba”. Esse animal surgiu em 1948, com a mascote sendo adotada pela torcida. Seattle Sounders (EUA) O Seattle Sounders, que fecha o grupo, tem uma baleia como mascote. Seu nome é “Sammy the Sounder”. O animal foi introduzido como principal mascote do clube em 2019. Grupo C Bayern (ALE) Vamos ao pesado Grupo C do Mundial de Clubes, começando pelo Bayern de Munique. O clube alemão brinca em seu site oficial, revelando alguns detalhes de “Berni”, sua mascote desde 2004. Lá, descobrimos que a mascote pesa 99 kg e tem 2m de altura. Nasceu em Munique, é bávaro, tem vermelho como cor favorita e o mais importante: seu contrato não tem data de expiração. Auckland City (NZE) Já o Auckland City, da Nova Zelândia, tem o pequeno “Cam the Kiwi”, uma ave, como mascote. Sua primeira aparição foi no Mundial de 2006, no Japão. O nome Cam é em homenagem a Cameron Jones, um dos fundadores do clube, e que faleceu em dezembro de 2006. Boca Juniors (ARG) Já o tradicional Boca Juniors, da Argentina, não possui uma mascote oficial. Ainda assim, alguns torcedores adotam o porco “Chanxeneize”. O apelido de Xeneize do Boca vem dos imigrantes italianos que fundaram o bairro de La Boca. Alguns vinham da cidade de “Zena”, cujo gentílico é “zeneize”. Benfica (POR) Fechando o grupo, o Benfica. Possivelmente o único clube que adota um animal de verdade como mascote. A Águia Vitória sobrevoa o Estádio da Luz e aterra sobre o símbolo do clube em dias de jogos. Grupo D FLAMENGO No Grupo D, começamos pelo Flamengo. O Urubu passou a ser a mascote do Mengão desde 1969, quando torcedores levaram um animal ao Maracanã antes de jogo contra o Botafogo. No fim, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, ressignificando o animal, que foi adotado de vez como mascote. Esperánce (TUN) Já o Espérance, da Tunísia, não dá mostras de ter uma mascote oficial. Um grupo de torcedores, porém, criou “El Ghoul”, um senhor barbado, como um de seus símbolos. Chelsea (ING) O Chelsea possui um leão como mascote: é o “Stamford the lion”, em alusão ao estádio do clube, Stamford Bridge. A mascote surgiu em 1980 durante um evento na casa dos Blues. Los Angeles FC (EUA) Encerrando o grupo, o LA FC, dos EUA, último clube a se classificar para o Mundial de Clubes. A mascote do time norte-americano é um Falcão, introduzido em abril de 2018. Grupo E River Plate (ARG) Já no Grupo E, o River Plate não tem um mascote oficial. No entanto, a imagem de uma galinha tornou-se associada ao time, especialmente entre torcedores rivais. Apesar dessa conotação negativa, a imagem da galinha foi, em certos momentos, incorporada de forma bem-humorada por parte da torcida. Urawa Red (JPN) A principal mascote do Urawa Red, do Japão, é um cão/lobo alcunhado de Rédia. Em 1997, Redia foi acompanhado por Friendia, uma loba de aparência feminina. Monterrey (MEX) O Monterrey (MEX), por sua vez, tem “Monty”, um bulldog, como mascote. Monty foi introduzido como mascote para representar de forma mais clara e carismática a torcida do clube. Internazionale (ITA) A mascote da Inter de Milão é o Biscione, uma serpente azul estilizada que representa não apenas o clube, mas também a cidade de Milão. Embora não seja uma mascote tradicional no estilo de personagens infantis, o Biscione é um dos símbolos mais emblemáticos do futebol italiano. Grupo F FLUMINENSE Chegando ao Grupo, F, começamos pelo Fluminense. O Tricolor trocou o antigo Cartola pelo Guerreiro em 2016, já que a diretoria entendeu que o mascote aristocrático não dialogava com a imagem recente do clube, apelidado de “Time de Guerreiros” pela torcida. Borussia Dortmund (ALE) O Borussia Dortmund apostou numa figura lúdica para atrair o público infantil: em 2005 foi apresentada “Emma”, uma abelha amarelo-preta batizada em homenagem ao ídolo Lothar Emma Emmerich. Ela veste o número 9 (o ano de fundação do clube, 1909). Ulsan (KOR) Fundado em 1983 como Hyundai Horang-i (horangi significa tigre em coreano), o Ulsan adotou o tigre como sua mascote oficial. Mamelodi Sundowns (RSA) Diferentemente dos rivais de grupo, o Mamelodi Sundowns, que tem “The Brazilians” (os brasileiros), como apelido, não possui uma mascote fantasiada. Em 2017, criaram um “mascote digital”: um boneco de um jogador em 8-bit. Grupo G Manchester City (ING) Grupo G! O Manchester City tem os carismáticos aliens Moonchester (foto) e Moonbeam. Ambos surgiram em 1996, oriundos do fictício planeta “Lua Azul”. Wydad (MAR) O Wydad Casablanca, do Marrocos, não possui uma mascote oficial. No entanto, a torcida já utilizou personagens de animes, como Kurapika de Hunter × Hunter, em mosaicos durante partidas. Al Ain (EAU) Outro time do Mundial que não possui mascote oficial é o Al Ain (EAU). Juventus (ITA) A Juventus introduziu em 2015 o mascote Jay, uma zebra que representa o apelido do clube, “Le Zebre”, devido às listras pretas e brancas do uniforme. Jay é presença constante nos jogos e eventos, especialmente entre o público infantil. Grupo H Real Madrid (ESP) Enfim, estamos no Grupo H. Começando pelo Real Madrid, que, curiosamente, não possui mascote oficial. O clube opta por manter sua tradição e identidade sem a presença de um personagem representativo. No passado, porém, a imagem de um cachorro representava o clube. Al-Hilal (SAU) O Al-Hilal, da Arábia Saudita, apresenta um tubarão azul como mascote, simbolizando força e domínio nos gramados. O personagem é utilizado em eventos e campanhas promocionais do clube. Pachuca (MEX) Indo para o México, o Pachuca tem como mascote um tuzo (espécie de roedor, parecido com um esquilo), que homenageia as raízes mineradoras do clube. Red Bull Salzburg (AUS) Por fim, o Red Bull Salzburg, da Áustria, que apresenta “Bulli”, um touro vermelho que personifica a energia e força associadas à marca Red Bull. Ele é ativo em eventos do clube e interage com os torcedores, especialmente os mais jovens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.