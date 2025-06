Conheça o Pachuca, do Grupo H do Mundial de Clubes

O Pachuca chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos grandes representantes do futebol mexicano. Com uma história de sucesso consolidada, que inclui múltiplos títulos da Copa dos Campeões da Concacaf, o time busca mostrar a força da Liga MX e desafiar as potências globais na competição.

Eles integram o Grupo H do Mundial, onde terão pela frente adversários desafiadores como o campeão europeu Real Madrid, o gigante asiático Al Hilal, e o austríaco FC Salzburg.

Jogos do Pachuca no Mundial

18/6 – 19h (de Brasília)

Pachuca x RB Salzburg – em Cincinnatti

22/6 – 16h (de Brasília)

Real Madrid x Pachuca – na Carolina do Norte

26/6 – 22h (de Brasília)

Pachuca x Al-Hilal – no Tennesse

Como o Pachuca se classificou

O Pachuca garantiu sua vaga no Mundial de Clubes Fifa 2025 ao sagrar-se campeão da Copa dos Campeões da Concacaf de 2024. Eles asseguraram uma das cobiçadas vagas da entidade ao vencer a principal competição de clubes da América do Norte, Central e Caribe, derrotando o Columbus Crew por 3 a 0 na final. Essa vitória marcou o sexto título continental do clube.

Destaques do Pachuca

O Pachuca, campeão da Concachampions de 2024, conta com um elenco liderado pelo experiente atacante venezuelano Salomón Rondón. Ele foi o artilheiro e principal jogador da campanha vitoriosa. O marroquino Oussama Idrissi se destaca pela habilidade e criatividade na ala, enquanto o goleiro Carlos Moreno traz segurança para a defesa. Vale ficar de olho também na jovem promessa Emilio Rodríguez, que promete ser uma surpresa no Mundial de Clubes FIFA 2025.

Time-base (Varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)

Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Gustavo Cabral, Andrés Micolta, Bryan González; Nelson Deossa, Pedro Pedraza; Emilio Rodríguez, Erick Sánchez, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

Técnico: Jaime Lozano

Jaime Lozano foi anunciado como o novo treinador do Pachuca em 29 de maio de 2025, assumindo o comando pouco antes do Mundial de Clubes Fifa 2025. Lozano é uma figura conhecida no futebol mexicano, tendo passagens pela seleção nacional (com a qual conquistou a Copa Ouro da Concacaf em 2023 e o bronze nas Olimpíadas de Tóquio) e por outros clubes da Liga MX.

Raio-X do Pachuca

Nome: Club de Fútbol Pachuca

País: México

Cores: Azul e branco

Fundação: 01/11/1892

Apelido: Los Tuzos

Ídolo histórico: Miguel Calero

Principais títulos: 6x Campeão do Campeonato Mexicano (1999–I, 2001–I, 2003–A, 2006–C, 2007–C, 2016–C e 2022–A), 6x Copa dos Campeões da Concacaf (2002, 2007, 2008, 2009–10, 2016–17 e 2024) e a Copa Sul-Americana de 2006

