Richard Ríos, do Palmeiras, sente dores e vira dúvida na seleção da Colômbia

O volante Richard Ríos está com a seleção da Colômbia para o confronto contra a Argentina, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias. No entanto, ele sofre com dores e passa a ser motivo de atenção, principalmente por parte do Palmeiras, antes da estreia no Mundial de Clubes.

Na seleção colombiana, o técnico Néstor Lorenzo comentou a situação de Richard e mencionou a provável necessidade de convocar um jogador extra para o jogo. Assim, Rafael Carrascal, do América de Cali, se apresentou ainda na segunda.

VEJA: Estêvão chega ao Mundial como artilheiro do Palmeiras em 2025; veja números

“Está em uma lista de espera, digamos. Aconteceu um inconveniente, uma dor que Richard Ríos sentiu, e por isso houve a nova convocação. Eu disse: ‘Venha, você está na lista de espera e vamos ver o que acontece nessa situação’”, afirmou Lorenzo.

Richard, aliás, participou da atividade na noite de segunda-feira, mas, mesmo com dores, segue com a delegação colombiana. A Colômbia enfrenta a Argentina às 21h30 (de Brasília) desta terça, no Monumental de Núñez. O volante é um dos cinco jogadores do Palmeiras convocados para defender suas respectivas seleções durante esta rodada das Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.