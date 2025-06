Depay fica? Yuri sai do Corinthians? Fabinho Soldado fala sobre atletas

O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, falou abertamente sobre a possível venda de Yuri Alberto e a situação de Memphis Depay no clube. A prioridade, segundo ele, é manter os jogadores e o elenco em geral, que ainda terá um calendário cheio em 2025.

O dirigente também reconheceu as carências do time e detalhou a busca por um atacante de área. Ele afirmou que o clube dificultará a saída de qualquer atleta que desperte interesse no mercado.

“Yuri Alberto, Memphis, Breno Bidon, Rodrigo Garro são jogadores que certamente têm mercado. É claro que pode aparecer alguma coisa, mas ainda não chegou nenhuma proposta para sentarmos e conversarmos. Para um clube levar um jogador desse nível, tem que valer a pena. Essas propostas não aparecem toda hora porque não é qualquer clube que tem condições de fazê-las” disse Fabinho.

‘Nunca me chamou para conversar’

“Não posso me preocupar com uma situação que não aconteceu. Sei que as informações circulam entre vocês (jornalistas), mas estou com o Memphis todos os dias aqui no CT. Ele nunca demonstrou insatisfação, nunca me chamou para conversar. Se acontecer em algum momento — e isso vale para todos —, vamos sentar e ouvir. Até agora, não chegou nada. Você fala de especulação, mas como vou comentar isso se não chegou proposta”, concluiu em entrevista ao portal ‘ge’.

Em campo, o Corinthians enfrentará o Grêmio nesta quinta-feira (12), pela Série A do Brasileirão. A partida será na Arena do time gaúcho, antes da pausa para o Mundial de Clubes.

