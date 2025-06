Esfaqueado e inconsciente em casa: hospital atualiza quadro de saúde de dirigente do Lyon

Bombeiros encontram Daniel Congré, do Lyon, inconsciente em casa - (crédito: Foto: divulgação/Olympique Lyonnais)

O coordenador esportivo do Lyon, Daniel Congré, foi encontrado inconsciente em sua residência na cidade de Pérols, na França, na última segunda-feira (09). Na chegada ao local, bombeiros encontraram o francês de 40 anos com um grave ferimento de faca próximo ao coração — circunstância essa que levantou dúvidas sobre uma possível invasão ao imóvel, seguida por agressão.

Os bombeiros ainda identificaram perda significativa de sangue e encaminharam o ex-zagueiro do Montpellier ao Hospital Universitário da cidade. Congré deu entrada na unidade de saúde em estado crítico, mas, apesar da gravidade do ferimento, encontra-se estável no momento.

De acordo com a mídia local, a hipótese de um suposto golpe acabou descartada ainda nos primeiros levantamento da polícia judiciária francesa. O Ministério Público de Montpellier trata o caso como uma ação própria e voluntária.

“Não se trata de um ataque de terceiros, mas de um ato intencional do próprio Congré”, noticiou a mídia francesa.

Quadro de saúde estabilizado

Congré teve sua condição clínica estabilizada após receber atendimento médico de emergência. Segundo o boletim médico mais recente divulgado pela imprensa local, o dirigente segue internado e em observação, mas fora de risco imediato.

Investigação segue em curso

A polícia mantém aberta a linha de investigação para confirmar todos os detalhes e a cronologia do caso. Embora o Ministério Público já tenha se manifestado, o inquérito busca compreender o contexto completo, bem como as condições psicológicas e pessoais enfrentadas por Congré nas semanas anteriores ao fato.

Inegavelmente, o caso reacende discussões sobre a saúde mental de ex-jogadores e o impacto da transição de carreira para funções administrativas. Este tema tornou-se centro de debates na mídia francesa nas últimas horas.

Clima de consternação no Lyon

Embora o clube francês ainda não tenha emitido novo comunicado oficial desde o ocorrido, sabe-se que o episódio abalou o ambiente interno. Afinal, Congré havia sido escolhido para uma função de confiança dentro da estrutura administrativa esportiva, desempenhando um papel fundamental no planejamento do clube.

Aliás, o episódio repercutiu de forma expressiva na imprensa local e internacional, principalmente por envolver um ex-atleta amplamente reconhecido por sua disciplina e liderança dentro de campo.

Trajetória no futebol francês

Revelado pelas categorias de base do Toulouse, Daniel construiu uma carreira sólida no futebol francês e vestiu a camisa do clube entre 2004 e 2012. Posteriormente, transferiu-se para o Montpellier, onde permaneceu por nove temporadas e chegou a exercer a função de capitão. Em 2021, já em fase final de carreira, defendeu o Dijon até a aposentadoria definitiva em maio de 2024.

Ainda em 2024, precisamente em outubro, assumiu o cargo de coordenador esportivo no Lyon. A função atribuída a Congré envolvia principalmente o apoio técnico à comissão, com a responsabilidade de garantir a aplicação da estratégia esportiva do clube junto aos atletas.

