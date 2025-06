Remo confirma contratação por empréstimo de dois atletas do Fluminense

Na reta final da janela extra de transferências, o Remo, que agora conta com o diretor de futebol Marcos Braz, confirmou mais duas contratações. Tratam-se do zagueiro Kayky Almeida, de 20 anos, e do meio-campista Freitas, de 22, que pertencem ao Fluminense e chegam por empréstimo ao Leão Azul para o restante da temporada. Assim, a informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do Tricolor, o defensor chegou a integrar a equipe sub-21 do Watford, da Inglaterra, mas retornou ao clube carioca. A única experiência entre os profissionais foi na segunda rodada do Campeonato Carioca de 2024.

Tem mais reforços na área! O meia Freitas e o zagueiro Kayky Almeida chegam para somar a equipe azulina! ???? Freitas é o novo meia do Leão Azul, tem 22 anos e é cearense, de Aracati. Tem passagens por times como Atlético Cearense, Tianguá, Grêmio Prudente e Fluminense. Já o… pic.twitter.com/QJ0z1mbFEw — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) June 10, 2025

No momento, o Remo tem à disposição os zagueiros Reynaldo, Klaus, Alvariño, Camutanga e Rafael Castro. Além disso, já contratou o atacante Matheus Davó nesta janela do Mundial. Por outro lado, Gabryel Martins e Ytalo deixaram o time.

Freitas, por sua vez, já integrou a lista de relacionados para a partida diante do GV San José, na altitude de La Paz, pela Sul-Americana. Antes disso, surgiu no Atlético Cearense e chegou a atuar pelo Tianguá. Com a camisa tricolor, atuou no time sub-20, em 2024, e por não ter espaço entre os profissionais, o clube optou por emprestá-lo para ganhar minutagem.

Por fim, a dupla já realiza exames médicos para ser integrada ao elenco azulino na disputa da Série B. O time paraense, atualmente, ocupa a quinta colocação, após onze rodadas.

