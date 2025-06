Palmeiras lança novos uniformes para o Mundial de Clubes

Já nos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes, o Palmeiras lançou nesta terça-feira (10) o uniforme que usará na competição. O modelo dos jogadores de linha tem detalhes dourados e elementos em forma de folha. Já o uniforme dos goleiros combina tons de vermelho, vinho e dourado.

A estreia do novo uniforme será contra o Inter Miami, equipe de Messi e Suárez. A partida acontecerá no dia 23 de junho, no estádio Hard Rock Café. Será válida pela última rodada da fase de grupos da competição da Fifa. Antes disso, o Verdão enfrenta o Porto, em Nova Jersey. Todas as equipes estão no Grupo A.

VEJA: Estêvão chega ao Mundial como artilheiro do Palmeiras em 2025; veja números

Além disso, o novo uniforme faz parte de uma linha especial criada pela Puma em parceria com a KidSuper. Outros clubes também participam da coleção, como Manchester City, Borussia Dortmund, FC Salzburg, Mamelodi Sundowns, Al Hilal e Monterrey.

Os torcedores podem comprar os uniformes em duas versões: Authentic (modelo de jogo) e Replica (modelo torcedor).

Camisa do Palmeiras recorda conquista de 1951

“Esta camisa chega para valorizar a conquista do Mundial de 1951, misturando futebol e arte. Além disso, já nos prepara para os próximos desafios que virão nos Estados Unidos. Seguimos juntos com a Puma por novas conquistas que possam fortalecer a nossa marca dentro e fora do Brasil”, dissse o vice-presidente do clube, Everaldo Coelho.

As cores e o design fazem alusão à conquista de 1951. O clube valoriza esse título e busca, há anos, seu reconhecimento como mundial. Por fim, as peças já estão à venda no site da Puma e na loja oficial do Palmeiras. A versão torcedor masculina custa R$ 649,99; a feminina, R$ 599,99.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.