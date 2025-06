Flamengo é ‘trocado’ por clube mexicano em perfil oficial do Chelsea e ironiza

O Chelsea protagonizou uma situação incômoda com o Flamengo por um dos cards dos confrontos da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Isso porque os Blues exibiram nome e escudo do América do México, que sequer se classificou ao torneio, ao invés do Rubro-Negro na divulgação dos embates agendados para os ingleses nas próximas semanas.

A arte apresentava informações como datas, horários e locais das partidas válidas pelo Grupo D da competição. Contudo, a imagem do clube mexicano ‘substituiu’ a que pertencia aos cariocas na publicação. A postagem causou novos burburinhos entre torcedores dos clubes envolvidos nas redes sociais.

O aguardado duelo entre Chelsea e Flamengo está marcado para quinta-feira (20), no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, franquia da NFL. Ambos são considerados favoritos para avançar à próxima fase, o que eleva ainda mais a expectativa em torno do confronto.

América do México fora do torneio

A troca tornou-se ainda mais constrangedora considerando que o América do México sequer participará do torneio. A equipe treinada por André Jardine até teve a chance, mas perdeu a última vaga para o Los Angeles FC — vencedor do confronto direto entre os clubes, no início de junho. O duelo decidiu, portanto, o substituto do Léon, eliminado por conflito de propriedade com o Pachuca, no Grupo D.

Flamengo ironiza publicação

Não demorou muito para o Rubro-Negro aparecer nas redes sociais após o equívoco. Os cariocas ironizaram a situação e responderam o post em espanhol: “Hola, que tal? (Olá, como vai?)”. Apesar da brincadeira, o clube usou emojis que expuseram sua insatisfação com o ocorrido.

O Rubro-Negro conquistou sua vaga no torneio ao vencer a edição 2022 da Libertadores da América. Com isso, integra o Grupo D ao lado do Chelsea, Los Angeles FC e Espérance. Os cariocas estreiam no próximo domingo (16), enfrentando o representante da Tunísia, enquanto os ingleses encaram os norte-americanos na mesma data.

Reação da torcida

A publicação original foi alvo de piadas e críticas nas redes sociais. Torcedores brasileiros, sobretudo os rubro-negros, não demoraram para transformar o erro em uma onda de memes. A repercussão prontamente mobilizou a equipe de marketing dos Blues, que reajustaram a arte no Instagram horas depois.

