John celebra chance de jogar Mundial pelo Botafogo: ‘Nem nos melhores sonhos’

O Botafogo já está em solo norte-americano e se prepara para a estreia no Mundial de Clubes. Assim, o elenco ficará em Santa Bárbara, no The Ritz-Carlton Bacara, e terá pela frente o Seattle Sounders no domingo (15), às 23h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. O goleiro John, em entrevista ao “Seleção SporTV”, destacou a chance de disputar pelo Alvinegro o novo torneio da Fifa.

“Feliz demais, né? Estar aqui nesse momento, num campeonato tão importante, com grandes times e grandes clubes. Só tenho a agradecer a Deus”, disse.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginava estar vivendo esse momento. Estamos vivendo um momento lindo, com grandes times, com grandes equipes. Eu acho que é desfrutar de tudo isso e jogar jogo a jogo. Será um campeonato lindo demais”, completou.

A delegação do Botafogo desembarcou por volta das 12h desta segunda-feira (9) em Los Angeles, na Califórnia. Após cerca de 12 horas de viagem em voo fretado, o grupo chegou e seguiu viagem a Santa Barbara, cidade a 150km de LA, onde começa sua preparação para o torneio. Em seguida, Arthur Cabral, novo reforço, chegou ao local.

Por fim, das quatro equipes do Grupo B, três farão a preparação na Califórnia. Além do Botafogo, PSG e Atlético de Madrid ficarão no Estado. O atual campeão europeu ficará em Irvine, enquanto os espanhóis seguirão para Los Angeles. Já o time da casa, Seattle Sounders, ficará em Renton (Washington).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.