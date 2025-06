Kaio Pantaleão aparece no BID da CBD e já pode estrear pelo Botafogo

Mais um reforço do Botafogo para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, está regularizado. Trata-se de Kaio Pantaleão, ex-Krasnodar, da Rússia, que teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear com a camisa alvinegra já diante do Seattle Sounders.

Durante sua apresentação, na última sexta-feira (6), o zagueiro revelou que pediu conselhos a um velho conhecido do clube carioca antes de assinar: Victor Sá. Depois de dois anos de interesse, o Glorioso, enfim, concretizou a transação, e o defensor assinou contrato até junho de 2028.

O scout alvinegro já monitorava o atleta há pelo menos três anos. Em 2022, chegou a fazer uma sondagem, porém Kaio preferiu permanecer no clube russo. No ano seguinte, a diretoria voltou a consultar a situação do jogador, porém considerou o valor de uma possível negociação alto para o momento.

Na última temporada, o defensor perdeu a titularidade e entrou em campo 13 vezes na campanha que terminou com o primeiro título russo da história do clube.

Além disso, quem também tem condições de estar em campo é Arthur Cabral, que também apareceu no BID. O centroavante já está em solo norte-americano, visto que chegou em Santa Bárbara algumas horas após o desembarque dos novos companheiros. Montoro, por sua vez, também está regularizado.

