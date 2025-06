Raio-X do Paris Saint-Germain do Grupo B do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain (PSG) chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos grandes representantes do futebol europeu e, agora, como o atual campeão da Uefa Champions League. Com sua história de domínio na França e um elenco repleto de estrelas globais, o time busca consolidar sua hegemonia no cenário mundial e adicionar mais um troféu inédito à sua galeria.

Eles integram o Grupo B do Mundial. Eles terão pela frente adversários desafiadores como o espanhol Atlético de Madrid, o brasileiro campeão da Libertadores Botafogo, e o norte-americano Seattle Sounders.

Jogos do PSG no Mundial

15/6 – 16h (de Brasília)

PSG x Atlético de Madrid– em Los Angeles

19/6 – 22h (de Brasília)

PSG x Botafogo – em Los Angeles

23/6 – 22h (de Brasília)

Seattle Sounders x PSG – em Seattle

Como o PSG se classificou

Apesar de serem os atuais campeões europeus, o Paris Saint-Germain se classificou para o Mundial de Clubes Fifa 2025 através do caminho do ranking da Uefa.

Eles garantiram sua vaga como o segundo melhor time classificado no ranking de desempenho da entidade no período de quatro anos entre 2021 e 2024. Isso foi confirmado em abril de 2024, muito antes da final da Champions League de 2025.

Assim sendo, o PSG já tinha sua vaga assegurada no Mundial devido ao seu excelente desempenho e consistência na Champions League neste anos, independentemente do resultado da final de 2025. A vitória de 5 a 0 sobre a Inter de Milão acabou sendo uma cereja especial no bolo fantástico que foi essa temporada.

Destaques do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain, com seu elenco de alto nível, contará com vários destaques importantes para o Mundial de Clubes de 2025. Na defesa, a segurança do goleiro Gianluigi Donnarumma e a liderança do zagueiro e capitão Marquinhos são fundamentais. Aliado a eles, a força no apoio ofensivo de Achraf Hakimi na lateral. No meio-campo, a qualidade técnica de Vitinha e o dinamismo do jovem talento Warren Zaïre-Emery são cruciais para a construção de jogadas. No ataque, a velocidade e o drible do craque do time Ousmane Dembélé e a ascensão de Bradley Barcola prometem ser as principais armas para furar as defesas adversárias no torneio.

Time-base (4-3-3)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e Zaïre-Emery (João Neves); Doué (Barcola), Dembélé e Kvaratskhelia.

Técnico: Luis Enrique

O Paris Saint-Germain é atualmente comandado pelo renomado técnico Luis Enrique. O treinador espanhol assumiu a equipe em julho de 2023 e, sob sua liderança, o clube alcançou um feito histórico ao conquistar o inédito título da Uefa Champions League nesta temporada 2024-2025. Conhecido por sua abordagem tática e habilidade em gerenciar grandes estrelas, Luis Enrique agora busca guiar o PSG rumo ao título mundial.

Raio-X do PSG

Nome: Paris Saint-Germain Football Club

País: França

Cores: Azul, vermelho e branco

Fundação: 12/08/1970

Apelido: Les Parisiens

Ídolo histórico: Raí

Principais títulos: 13x Campeão do Campeonato Francês, 16x Copa da França e a Uefa Champions League de 2024/2025

