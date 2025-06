Ricardo Mathias deve ser titular do Inter, apesar de possível volta de Valencia

Ricardo Mathias (destro) é o favorito a ser o titular do Inter, mesmo com potencial retorno de Valencia (esquerda) - (crédito: Fotos: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter aguarda ansiosamente o confronto entre Equador e Peru, às 22h30 (de Brasília), pelas Eliminatórias, nesta terça-feira (10). Afinal, criou-se uma expectativa com o possível retorno de Valencia aos gramados, de maneira inesperada. Neste cenário, há uma indefinição sobre o centroavante titular contra o Atlético, na quinta-feira (12), pelo Brasileiro. Apesar disso, o favorito é Ricardo Mathias, que recentemente se recuperou de problema muscular.

O camisa 49 foi ausência nos dois compromissos anteriores do Colorado por um desconforto muscular na coxa esquerda. Mesmo pouco tempo depois de retomar sua condição física, suas boas atuações o credenciaram a ter a preferência do técnico Roger Machado.

Isso porque Ricardo Mathias aproveitou as oportunidades que teve entre os 11 iniciais com gol sobre o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores. O roteiro se repetiu na partida seguinte, o empate com o Mirassol, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A sua saída do time titular ocorreu pelos incômodos musculares na coxa esquerda. Simultaneamente houve o retorno de Borré após finalizar tratamento de uma contusão muscular na mesma região que o deixou fora de ação por praticamente um mês.

Cenários possíveis para formação do ataque

Neste contexto, sem Valencia e Ricardo Mathias, a única opção como titular seria Lucca, outro atacante oriundo da base. A grande questão é que ele ainda não conseguiu se consolidar na equipe. Ele, aliás, ainda não teve oportunidade em ser titular no Internacional na temporada. Com a escassez de opções no ataque pela crise de lesões, ganhou a chance de atuar na segunda etapa de algumas das últimas partidas. O comandante, inclusive, já colocou em prática outras estratégias táticas.

Na derrota para o Fluminense, no Beira-Rio, utilizou Wesley centralizado. A intenção foi ter um ataque mais rápido, aproveitar os espaços e eventuais cenários favoráveis sobre a defesa. Entretanto, o camisa 21 deixou a pontas, onde costuma ter um rendimento melhor. Deste modo, o uso de Ricardo Mathias ou até mesmo o retorno de Valencia seria a melhor solução. Afinal, possibilitaria aproveitar o melhor desempenho de seus jogadores.

Valencia pode ser surpresa no setor ofensivo do Inter

O atacante equatoriano está em estágio final de recuperação de uma contusão muscular na coxa direita, que ocorreu já há um mês. O Inter comunicou a seleção do Equador, que o camisa 13 estava longe de suas condições físicas ideais. Mesmo assim, houve a manutenção de Valencia entre os relacionados.

O atacante não foi opção no empate com o Brasil, mas participou com os demais companheiros das atividades de domingo (8) e segunda (9). Caso ele enfrente o Peru, a tendência é de que ocorra uma reavaliação.

Portanto, Valencia passaria a ser uma opção para Roger Machado mesmo que por alguns minutos. O compromisso seguinte do time gaúcho será contra o Atlético, na próxima quinta-feira (12), na Arena MRV, pela 12ª rodada do Brasileirão.

