Brasil terá Neo Química Arena lotada para duelo contra o Paraguai

A Neo Química Arena se prepara para receber um dos jogos mais aguardados do ano, em uma noite que promete ser histórica para o futebol brasileiro. Afinal, não há mais ingressos à venda para o duelo entre Brasil e Paraguai. Foram comercializados cerca de 45.500 ingressos para o confronto desta terça-feira (10/6), pelas Eliminatórias da Copa.

Para abrigar partidas entre seleções nacionais, a Neo Química Arena passou por adaptações significativas que diferem da configuração padrão utilizada para jogos de clubes. A principal modificação envolve a instalação de barreiras de separação entre as torcidas. Essas barreiras, embora necessárias, reduzem o campo de visão de alguns assentos adjacentes, que por esse motivo não estão sendo comercializados.

Cerca de 530 profissionais de imprensa atuarão na partida, entre jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos e técnicos. Afinal, além da imprensa brasileira e da paraguaia, veículos de países como Emirados Árabes Unidos, China, Itália, Inglaterra, Espanha, França, Suécia, Japão, Suíça e Estados Unidos cobrirão o jogo no estádio nesta terça-feira.

Além das barreiras de segurança, outras adaptações acabaram sendo implementadas. Assentos especiais foram reservados e isolados para as delegações do Brasil e Paraguai, garantindo conforto e segurança aos membros das comissões técnicas.

Além disso, a operação dos camarotes recebeu uma revisão, com alterações na capacidade e no formato de atendimento para jogos de seleções. Por fim, a área destinada aos profissionais de comunicação acabou sendo expandida para acomodar jornalistas de diversos países, refletindo a dimensão internacional do confronto.

Brasil pode garantir vaga na próxima Copa

Brasil e Paraguai se enfrentam às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa. Aliás, a Seleção Brasileira pode garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo se vencer os paraguaios e a Venezuela perder para o Uruguai.

