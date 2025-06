No reencontro, São Paulo nunca perdeu para Diniz no Morumbis

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio do Morumbis e marca o reencontro com Fernando Diniz, que hoje está no time carioca e ainda não venceu o Tricolor em casa.

Nos jogos onde o São Paulo enfrentou equipes comandadas por Fernando Diniz, o técnico acumulou dois empates e quatro derrotas. O destaque vai para a goleada por 4 a 0, quando ele comandava o Audax no Paulistão de 2014. No ano seguinte, repetiu o placar na mesma competição. Três anos depois, enfrentou o Athletico na Copa do Brasil, e o jogo terminou empatado por 2 a 2.

Depois foram três confrontos sob comando do Fluminense, entre os anos de 2022 e 2024. Somando dois resultados negativos e um empate. Na última vez que esteve no Morumbis, ficou marcado por uma discussão com o atacante Luciano, quando recebeu cartão vermelho.

Diniz chegou a liderar o Brasileirão com o São Paulo, mas perdeu força e acabou demitido antes do fim da competição em 2021. Ao todo, ele dirigiu 75 jogos, somando 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Atualmente, o time paulista ocupa a 13ª posição, com 12 pontos, enquanto o Vasco está em 15º lugar, com 10.

Confira os jogos do São Paulo contra Fernando Diniz no Morumbi:

2014 – São Paulo 4 x 0 Audax – Paulistão

2015 – São Paulo 4 x 0 Audax – Paulistão

2018 – São Paulo 2 x 2 Athletico – Copa do Brasil

2022 – São Paulo 2 x 2 Fluminense – Brasileirão

2023 – São Paulo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão

2024 – São Paulo 2 x 1 Fluminense – Brasileirão

