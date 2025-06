Maior algoz brasileiro, Raphinha passa a ser jogador de Ancelotti na Seleção

Raphinha se mostrou como um adversário indigesto para Carlo Ancelotti. Isso porque, o atacante é o jogador brasileiro que mais gols marcou na história sobre equipes comandadas pelo italiano, segundo estudo do portal “Bolavip Brasil”.

Os dois estarão do mesmo lado, de forma inédita, no confronto entre a Seleção Brasileira e o Paraguai, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, a expectativa é de que o atacante retorne ao time titular depois de cumprir suspensão contra o Equador.

Tal cenário representa o fim de uma situação incômoda para o técnico, pois Raphinha já anotou sete gols em 13 embates contra Ancelotti. Os encontros entre eles tiveram início em partidas da Premier League, quando o brasileiro defendia o Leeds. Já o treinador estava no Everton. Nas últimas três temporadas, os jogos se tornaram mais frequentes e ganharam maior peso com a ida de Raphinha para o Barcelona, e o retorno do italiano ao Real Madrid.

No período em que estiveram na Inglaterra, Raphinha marcou dois gols em dois jogos. Posteriormente, na Espanha, o atacante balançou as redes adversárias em cinco ocasiões em 11 oportunidades dos maiores clássicos do futebol mundial. Com relação a resultados, os números do brasileiro também são superiores. Em 13 partidas, ele venceu oito e Ancelotti conquistou cinco resultados positivos.

Raphinha supera Adriano Imperador e Neymar

Outro atacante que incomodou o técnico italiano durante a sua trajetória foi Adriano. O Imperador atuou na Inter de Milão nos tempos em que Ancelotti treinava o Milan. Afinal,, o brasileiro era letal no maior clássico do futebol italiano. Eles também se enfrentaram quando o ex-atacante passou por Fiorentina e o Parma. Ao todo, foram 11 jogos e cinco gols do Imperador. Contudo, o histórico resultados foi favorável para Ancelotti. Afinal, são seis triunfos do comandante, três resultados positivos de Adriano, além de dois empates.

Outro atacante brasileiro que foi um carrasco do treinador foi Neymar. Em dez partidas, o atual camisa 10 do Santos marcou três gols e também tem retrospecto superior nos confrontos. No caso, são cinco vitórias do astro, dois empates e três vitórias do comandante. O estudo, aliás, levou em consideração 60 atacantes e meias ofensivos brasileiros com passagens pelo futebol europeu desde a estreia de Carlo Ancelotti como treinador, à frente do Reggiana, em 1995. Vinte deles conseguiram marcar ao menos um gol sobre equipes do técnico italiano. Apenas oito, dois gols ou mais sobre um dos comandantes mais vencedores do futebol mundial.

Os brasileiros com mais gols contra times de Carlo Ancelotti:

1º – Raphinha: 7 gols

2º – Adriano Imperador: 5

3º – Gabriel Jesus: 4

4º – Mancini: 3

5º – Amoroso: 3

6º – Neymar: 3

7º – Samuel Lino: 2

8º – Paulo Sérgio: 2

