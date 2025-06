Promessa de clube da La Liga entra em coma após grave acidente

A jovem promessa do Las Palmas, Zebensui Ramos González, sofreu um grave atropelamento na noite da última segunda-feira (09), em Arucas, nas Ilhas Canárias. Lateral-esquerdo de 23 anos, o jogador, que integrava a equipe C do clube espanhol, encontra-se em estado crítico e sob cuidados intensivos no Hospital Universitário Doutor Negrín de Gran Canaria.

González passou uma cirurgia de emergência, para conter o traumatismo cranioencefálico, pouco depois de dar entrada à unidade. Posteriormente, os médicos optaram por mantê-lo em coma induzido, a fim de estabilizar seu quadro. O atropelamento ocorreu horas após a confirmação de sua permanência no clube para próxima temporada.

O boletim médico mais recente, divulgado nesta terça-feira (10), ratificou o estado crítico de Zeben e não pontuou qualquer evolução nas últimas horas. A equipe médica segue monitorando os sinais vitais do lateral, que permanece sedado. Seu quadro de traumatismo é considerado severo, e devido à gravidade, o clube optou por suspender as atividades da base temporariamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UD Las Palmas Oficial (@udlaspalmasoficial)

Trajetória marcada por persistência

Natural de Gáldar, nas Ilhas Canárias, Zeben iniciou sua formação esportiva no San Isidro antes de integrar as categorias de base do Las Palmas, ainda no infantil. Ao longo de sua trajetória, passou por diversos clubes regionais, como UD Guía, Acodetti, UD San Fernando, Becerril, Atalaya e Villa de Santa Brígida. Na temporada 2023/24, defendeu o Villa e, mais recentemente, retornou ao clube original para atuar novamente nas divisões inferiores da equipe amarela.

Embora estivesse vinculado à equipe C, o jovem também havia disputado partidas pelo time filial Las Palmas Atlético. Versátil, desempenhou funções não apenas na lateral esquerda, mas também como zagueiro e meio-campista, o que ampliava sua relevância no elenco canário.

Solidariedade do La Palmas e da comunidade

O clube espanhol destacou a gravidade do caso em nota oficial nesta terça-feira (10). Além disso, reforçou apoio irrestrito ao atleta e seus familiares: “Queremos expressar nosso carinho a Zeben, sua família, companheiros e amigos. Confiamos em sua recuperação total”, dizia um trecho do comunicado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UD Las Palmas Oficial (@udlaspalmasoficial)

A comoção se espalhou rapidamente. O Villa de Santa Brígida, último time defendido por Zeben antes do retorno ao Las Palmas, também publicou mensagem de apoio: “Desejamos muita força ao nosso ex-jogador e aos seus familiares. Esperamos que tudo termine em um susto”, escreveu o clube.

Além disso, moradores de Arucas e torcedores utilizaram redes sociais para prestar solidariedade, unindo-se em corrente de esperança pelo restabelecimento do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.