F1 anuncia calendário de 2026 com estreia de Madrid e mudanças de datas

Temporada de 2026 da Fórmula 1 seguirá com 24 corridas e terá estreia do GP de Madri - (crédito: AFP)

A Fórmula 1 anunciou, nesta terça-feira (10/6), o calendário completo para a temporada de 2026. A elite do automobilismo segue com 24 corridas ao longo do ano e o Grande Prêmio de São Paulo como representante do Brasil, mas a grande novidade é a estreia da etapa de Madri, nova casa do GP da Espanha, ocupando o lugar da prova da Emilia-Romagna, em Ímola.

A próxima temporada está marcada para começar em 6 de março, novamente na Austrália. Já a disputa no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, será a 21ª do ano, de 6 a 8 de novembro, e marca a parada final da primeira rodada tripla da edição, após os GPs dos Estados Unidos (COTA) e México. A única outra sequência em três semanas consecutivas será com Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, a última sendo a decisão do campeonato, entre 4 e 6 de dezembro.

A principal mudança do calendário está na inclusão de Madri, com a prova no circuito de rua de Madring entre 11 e 13 de setembro. Apesar da estreia da corrida na capital espanhola, Barcelona continua na Fórmula 1 com contrato até 2026, mas não mais com o nome de GP da Espanha. A nova alcunha ainda não foi confirmada.

A categoria continuou na missão de regionalizar ainda mais as corridas. Por isso, o GP do Canadá foi deslocado para acontecer após o GP de Miami, não mais entre provas da temporada europeia. Com a saída do GP da Emilia-Romagna, o GP de Mônaco passa a abrir a sequência no velho continente e não coincide mais com a data da Indy 500. A má notícia para o torcedor de automobilismo e de futebol é que o GP da Bélgica está marcado para o mesmo dia da final da Copa do Mundo de 2026, ambos em 19 de julho.

A próxima temporada terá grandes novidades na Fórmula 1, em especial com os novos regulamentos técnicos e de motores, além da entrada da Cadillac como a 11ª equipe do grid. Outra mudança será a Sauber, do brasileiro Gabriel Bortoleto, que passará a ser Audi.

Calendário completo da F1 em 2026:

Austrália – 6 a 8 de março

China – 13 a 15 de março

Japão – 27 a 29 de março

Bahrein – 10 a 12 de abril

Arábia Saudita – 17 a 19 de abril

Miami – 1 a 3 de maio

Canadá – 22 a 24 de maio

Mônaco – 5 a 7 de junho

Espanha (Barcelona) – 12 a 14 julho

Áustria – 26 a 28 de junho

Grã-Bretanha – 3 a 5 de julho

Bélgica – 17 a 19 de julho

Hungria – 24 a 26 de julho

Holanda – 21 a 23 de agosto

Itália – 4 a 5 de setembro

Espanha (Madri) – 11 a 13 de setembro

Azerbaijão – 25 a 27 de setembro

Singapura – 9 a 11 de outubro

Estados Unidos – 23 a 25 de outubro

México – 30 de outubro a 1 de novembro

Brasil – 6 a 8 de novembro

Las Vegas – 19 a 21 de novembro

Qatar – 27 a 29 de novembro

Abu Dhabi – 4 a 6 de dezembro