Jornalista projeta partida histórica do Paraguai contra o Brasil: ‘Pode surpreender’

Kevin Daniel projeta partida histórica do Paraguai contra o Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/instagram)

Brasil e Paraguai medem forças nesta terça-feira (10/6), ás 21h45, na Neo Química Arena, em um duelo que tem tudo para ser equilibrado. Pelo menos é o que acredita o repórter Kevin Daniel, da rádio ‘Uno’, de Assunção. O jornalista, em conversa ao J10, vê os paraguaios com uma grande qualidade coletiva, mas a Seleção Brasileira segue sendo uma das principais equipes do mundo.

“Vai ser um jogo difícil, sem dúvida nenhuma. O Paraguai tem uma qualidade coletiva e individual muito importante. Mas Brasil ainda é o Brasil. Apesar de ter um novo treinador, novas figuras, Brasil é Brasil. Pentacampeão mundial. Mas o Paraguai tem em nós, em todo país, que é possível fazer uma partida histórica”, disse Kevin.

Além disso, o jornalista também relembrou que este Paraguai não é o mesmo que perdeu para o Brasil por 4 a 1 na última Copa América. Assim, acredita que a Albirroja pode surpreender.

“Este não é o mesmo Paraguai da Copa América. São quase os mesmos jogadores, mas a qualidade é bem diferente. Deu para perceber no jogo entre as duas equipes em Assunção. Eu acredito que o Paraguai pode surpreender”, completou o repórter.

Por fim, Kevin acredita que Ancelotti fará um grande trabalho no Brasil, mas precisa de tempo para trabalhar. Ele vê a Seleção Brasileira em outro patamar na Copa do Mundo

“Acredito que sim, mas como disse Alisson (goleiro da Seleção), o melhor do Brasil não vai ser dado da noite pro dia. O melhor será dado na Copa do Mundo. Tem que ter trabalho, esforço, dedicação. Nós acreditamos a mesma coisa com Gustavo Alfaro. Então o Ancelotti precisa primeiro trabalhar para depois colher os frutos”, finalizou.

