Botafogo anuncia contratação de Joaquín Correa

O Botafogo oficializou, na tarde desta terça-feira (10), a contratação do atacante Joaquín Correa, que estava na Inter de Milão. O argentino assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2027. Ele é mais um reforço do clube para o Mundial de Clubes e, consequentemente, para o restante da temporada.

Aos 30 anos, Tucu, como é conhecido por ter nascido na província de Tucumán, foi revelado pelo Estudiantes e esteve nas últimas 10 temporadas figurando no futebol da Europa, onde defendeu Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milão e Olympique de Marseille. Pela Argentina, Correa soma 19 jogos e quatro gols marcados, tendo conquistado a Copa América em 2021, no Brasil.

Dentro das quatro linhas, o jogador atua como falso nove, mas também pode fazer a função de ponta esquerda. Na última Copa do Mundo, no Qatar, Joaquín esteve na lista de convocados, porém sofreu uma lesão no joelho. Para o seu lugar, disputou o torneio Thiago Almada, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024 pelo clube carioca.

O jogador, assim, chega livre após finalizar o contrato com a equipe nerazzurri. Correa irá se juntar à delegação do Botafogo nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Aliás, o Alvinegro desembarcou no país na última segunda-feira (8). O clube terá como base a cidade de Santa Barbara, na Califórnia, antes de enfrentar o Seattle Sounders, o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid.

Antes do embarque, o técnico Renato Paiva revelou a ansiedade de contar com o atleta para o Mundial. Antes disso, o clube carioca concretizou quatro contratações. O goleiro equatoriano Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.