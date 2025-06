Vasco tenta quebrar jejum de quase 13 anos contra o São Paulo para se afastar do Z4

Com o fim da Data Fifa, o Vasco terá pela frente a última rodada antes da pausa do Campeonato Brasileiro, em virtude da disputa do Mundial de Clubes. Assim, a equipe carioca mede forças com o São Paulo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da competição nacional, no Morumbis. Para se afastar do Z4, os comandados do técnico Fernando Diniz terão que quebrar um jejum de quase 13 anos.

Afinal, o Cruz-Maltino não vence o adversário, fora de casa, desde o dia 18 de julho de 2012, quando ficou com os três pontos, com gol do lateral-direito Fagner. Desde então, foram oito vitórias do Tricolor e dois empates, com um amplo domínio no histórico recente do confronto.

A sequência positiva ainda conta com uma goleada por 5 a 1 em 2013 e o triunfo por 4 a 2, dez anos depois. Além disso, os times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na época, o São Paulo venceu o jogo de ida por 3 a 0, como mandante. Na volta, um empate por 1 a 1, em São Januário, sacramentou a vaga.

Em 2021, as equipes voltaram a se enfrentar pelo torneio nacional, desta vez pelas oitavas de final. O Tricolor, então, venceu por 2 a 0, em casa, e confirmou a vaga com mais um triunfo: 2 a 1 no Rio de Janeiro.

Atualmente, o Vasco ocupa a 15ª colocação, mas tem os mesmos 10 pontos do Fortaleza, primeira equipe na zona de rebaixamento, e do Vitória. Caso tropece e veja os adversários pontuarem diante de Cruzeiro e Santos, respectivamente, o time carioca terminará a 12ª rodada no Z4.

Últimos duelos do Vasco como visitante diante do São Paulo

1 – 16/10/2024 – São Paulo 3 x 0 Vasco – Brasileirão (Brinco de Ouro)

2 – 20/05/2023 – São Paulo 4 x 2 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

3 – 28/07/2021 – São Paulo 2 x 0 Vasco – Copa do Brasil (Morumbis)

4 – 22/11/2020 – São Paulo 1 x 1 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

5 – 28/11/2019 – São Paulo 1 x 0 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

6 – 05/08/2018 – São Paulo 2 x 1 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

7 – 19/07/2017 – São Paulo 1 x 0 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

8 – 18/10/2015 – São Paulo 2 x 2 Vasco – Copa do Brasil (Morumbis)

9 – 23/09/2015 – São Paulo 3 x 0 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

10 – 29/05/2013 – São Paulo 5 x 1 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

11 – 18/07/2012 – São Paulo 0 x 1 Vasco – Brasileirão (Morumbis)

