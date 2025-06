PSG está entre duas opções para a construção de seu estádio próprio; entenda

O Paris Saint-Germain comunicou, nesta terça-feira (10), que está entre duas opções de local para a construção de seu próprio estádio. Entre elas, estão as comunas de Massy e Poissy, que ficam nos arredores de Paris, porém ainda não há uma decisão final e nem um prazo concreto para a escolha.

Dessa forma, o clube parisiense tem o Parque dos Príncipes, com capacidade para 48 mil pessoas, há mais de 50 anos (desde novembro de 1973). Em 2013, o estádio passou por uma modernização, entretanto pertence à Prefeitura de Paris, que se recusou a vendê-lo, algo que se arrastava desde 2023.

Diante deste cenário, o PSG afirmou que “precisa construir um estádio que corresponda às suas ambições”. Com isso, quer construir uma arena que possa receber mais torcedores, algo em torno de 90 mil, por exemplo.

Ambos os municípios escolhidos (Massy e Poissy) ficam nos arredores de Paris. No entanto, o clube informou que nenhum deles é favorito, no momento, e fará um estudo para ser assertivo na escolha final. O Centro de Treinamento já fica em Poissy, o que facilitaria na questão de logística.

“Este projeto representa um passo fundamental no desenvolvimento do clube. Para permanecermos competitivos, precisamos de um estádio à altura das nossas ambições. Estamos avançando de forma metódica e rigorosa, com base em análises rigorosas, essenciais para um projeto desta magnitude. Nossa ambição é clara: construir um estádio sustentável e exemplar que atenda aos nossos objetivos esportivos, econômicos e regionais”, afirmou Victoriano Melero, CEO do Paris Saint-Germain.

