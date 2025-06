PSG, rival do Botafogo, anuncia 24 inscritos para o Mundial de Clubes

O PSG, atual campeão da Liga dos Campeões, anunciou nesta terça-feira (10/6) os 24 inscritos para o Mundial de Clubes, onde enfrentará o Botafogo, pelo Grupo B. A lista inclui, afinal, os três brasileiros do elenco do técnico Luis Enrique: os zagueiros Beraldo e Marquinhos, além do volante Gabriel Moscardo.

As escolhas não sofrem alterações em relação aos relacionados para a final da Champions, quando o PSG massacrou a Inter de Milão por 5 a 0, ficando, então, com o inédito título. Dessa forma, a lista conta com três goleiros, cinco zagueiros, três laterais, seis meias e sete atacantes.

Esta é, aliás, a primeira participação do PSG no Mundial de Clubes – é apenas um dos oito estreantes (clique aqui e saiba quais são os outros). Como venceu a Liga dos Campeões na atual temporada, o clube também participará da Copa Intercontinental no fim do ano.

Confira a lista do PSG para o Mundial de Clubes

Goleiros: Donnarumma, Safonov e Arnau Tenas.

Zagueiros: Kimpembe, Beraldo, Marquinhos, Kamara e Pacho.

Laterais: Hakimi, Lucas Hernández e Nuno Mendes.

Volantes/meias: Fabián Ruiz, Vitinha, Gabriel Moscardo, Mayulu, Zaïre-Emery e João Neves.

Atacantes: Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Dembelé, Doué, Lee Kang-In, Barcola e Mbaye.

