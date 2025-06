CBF monta esquema de acesso como o de Copa do Mundo para Brasil x Paraguai

A partida entre Brasil e Paraguai desta terça-feira (10), na Neo Química Arena, vai marcar a estreia do técnico Carlo Ancelotti diante da torcida brasileira. Com a promessa de casa cheia, a CBF montou um esquema de segurança semelhante ao de partidas de Copa do Mundo.

Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida. O duelo terá estádio lotado e pode sacramentar a classificação do Brasil para o Mundial de 2026.

Diante disso, a CBF recomenda que só quem garantiu o ingresso vá ao local do jogo e chegue com pelo menos uma hora e meia de antecedência. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A entidade vai implementar um sistema de segurança semelhante ao utilizado em partidas de Copa do Mundo. Terá a criação de um perímetro externo de segurança, onde haverá a primeira checagem de ingressos. Além disso, por determinação das autoridades de São Paulo, não poderá entrar no estádio torcedores trajando camisas de times ou seleções de futebol que não sejam as de Brasil ou Paraguai.

Em busca da primeira vitória na era Carlo Ancelotti, o Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias da Copa. A Seleção Brasileira é a quarta colocada com 22 pontos, enquanto os paraguaios estão na segunda posição, com 24 pontos somados. Aliás, as duas seleções podem se garantir na próxima Copa do Mundo caso vençam a partida e a Venezuela tropece contra o Uruguai.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.