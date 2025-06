Pedro Severino, do Bragantino, recebe alta hospitalar após quase 100 dias internado

Pedro Severino, do Bragantino, recebeu alta na manhã desta terça-feira (10), de um hospital particular em Ribeirão Preto após 98 dias de internação. Ele se recuperou de um grave acidente que quase custou sua vida no início de março.

Na época, o jogador retornava do final de semana em família para se apresentar ao CT do Bragantino, em Atibaia, quando sofreu o acidente. O motorista Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, confessou ter dormido no volante instantes antes de colidir com a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP).

Severino estava no banco da frente e ficou em estado mais crítico entre os passageiros do carro, com traumatismo craniano. Aguinaldo Romero e Pedro Castro, jogador de 18 anos do clube paulista que também estava no veículo, sofreram apenas ferimentos leves.

Hospital e transferência

O atacante deu entrada no Hospital Municipal Dr. Waldemare Tebaldi, em Americana, inconsciente e em estado crítico. Aliás, a equipe médica local chegou a iniciar o protocolo de confirmação de morte cerebral, mas o interrompeu após reflexos inesperados.

Diante da evolução clínica, a família providenciou sua transferência para o Hospital Unimed de Ribeirão Preto. Pedro passou por novos exames de imagem e monitoramento neurológico intensivo até apresentar atividade cerebral estável. A partir de então, os sinais de recuperação se tornaram progressivamente visíveis.

O pai do jogador, Lucas Severino, ex-atacante com passagens pelo Corinthians e Seleção Brasileira, informou que o passou por duas cirurgias e afirmou no fim do mês passado que ele não corria mais risco de morte. Em publicação nas redes sociais, o ex-jogador fez uma publicação do filho no hospital.

“Antes de Tudo Glória a Deus. Ele é o responsável por todo esse Milagre! É com muita alegria que novamente viemos falar! Depois de 80 dias, de muita angústia, muito choro, porém, muitas surpresas e muitas alegrias, o Pedro esta vivo e viver”, disse Lucas à época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lucia Severino (@lucasluciaseverino)

Pedro Severino fez aparição

Assim, torcedores e amigos passaram a se unir semanalmente em frente ao hospital para uma roda de orações. Até que no dia 21 de maio, o inesperado aconteceu: Pedro apareceu na janela do quarto. Ainda amparado pelos pais, o jovem retribuiu o carinho com acenos e risos, causando emoção em todo o país.

Vínculo com o Bragantino

Pedro Severino pertence ao Botafogo de Ribeirão Preto, mas estava emprestado ao Bragantino desde o início da temporada. A assinatura do contrato com o novo clube aconteceu no dia 01 de março, ou seja, poucos dias antes do acidente. Em solidariedade, o Botafogo promoveu uma roda de oração no Estádio Santa Cruz, com a presença de atletas, comissão técnica e funcionários.

