Espanhóis destacam ‘castigo exemplar’ a jovem por ofensas racistas contra Yamal em clássico

O Ministério Público da Infância e Juventude da Espanha aplicou uma sanção ao menor de idade que ofendeu Lamine Yamal com insultos racistas durante o clássico entre Real Madrid e Barcelona, em 2024. A medida impede o acesso do jovem a estádios pelos próximos 12 meses e, somado a isso, realize 30 horas de trabalho socioeducativo.

O clássico terminou com goleada catalã por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu. O atacante espanhol ouviu ofensas como “negro de merd*” e “malditos mena” enquanto comemorava o terceiro gol do Barcelona. “Mena” se refere a um termo depreciativo usado na Espanha para menores estrangeiros desacompanhados, sobretudo imigrantes africanos.

A punição imposta ao menor tem sido tratada como passo simbólico e extremamente necessário na responsabilização por crimes de ódio no âmbito esportivo. A expectativa agora recai sobre a conclusão do inquérito que envolve os adultos citados e a forma como o sistema judiciário espanhol dará prosseguimento à denúncia.

LaLiga exige punição firme

Documentos oficiais revelam que o agressor assumiu a responsabilidade pelos atos. Posteriormente, apresentou uma carta de desculpas a Lamine Yamal. A LaLiga, por sua vez, solicitou diretamente a proibição do acesso a estádios como parte da penalidade. A entidade destacou a gravidade do caso em nota oficial divulgada nesta terça-feira (10) e reforçou seu compromisso com a integridade do esporte.

“Com esta ação, a LaLiga reitera seu firme compromisso com a luta contra o racismo e qualquer manifestação de ódio no futebol”, afirmou o comunicado emitido pela organização de Javier Tebas.

Mais ofensas a Yamal

Outras duas pessoas, que acompanhavam o menor punido, seguem sob investigação. Ambas respondem por injúria racial contra Yamal e ao brasileiro Raphinha. A LaLiga encaminhou todas evidências à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) logo após o jogo, exigindo providências concretas.

O relatório enviado à Federação documenta os insultos registrados no setor onde o trio estava posicionado, e especifica frases como “Filho da p***, você é um filho da p***” e “Todos menas”.

Reações e repercussão no futebol europeu

O caso repercutiu amplamente entre torcedores, dirigentes e veículos de comunicação, reacendendo discussões sobre a persistência de comportamentos xenofóbicos e racistas nas arquibancadas dos principais estádios da Europa. Apesar de campanhas institucionais, jogadores jovens como Yamal seguem sendo alvos frequentes de ataques que associam origem étnica a inferioridade ou hostilidade.