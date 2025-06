Magali Fernandes cobra mais critério e diálogo em renovação da Seleção Brasileira

Convidada especial do programa ‘Terrabolistas’, do portal Terra, a treinadora Magali Fernandes analisou criteriosamente a lista de convocadas pelo técnico Arthur Elias para disputa da Copa América 2025. O debate se aprofundou especialmente no equilíbrio entre atletas experientes e jovens promessas da Seleção, além do processo de renovação adotado pela atual comissão técnica.

Arthur Elias, à frente da Canarinho desde 2023, apresentou nessa segunda-feira (09) a lista final das convocadas para o torneio continental. Composto por 23 nomes, o documento mescla veteranas como Marta e nomes em ascensão como Jhonson e Dudinha. Há atletas que atuam no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos.

A edição 2025 da Copa América acontecerá entre os dias 12 de julho e 02 de agosto, no Equador — com todos jogos sediados em Quito. O Brasil figura no Grupo B junto à Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Críticas à ausência de nomes

Magali Fernandes iniciou sua fala destacando um alívio ao ver o retorno de uma meio-campista que, segundo ela, havia feito falta em convocações anteriores. “Eu gostei [da convocação] porque eu estava sentindo falta faz tempo da Ari Borges. E eu estou vendo que agora ela está na convocação”, afirmou.

A euforia, porém, cedeu espaço à preocupação com a ausência de outras atletas mais experientes: “Outra pessoa que sinto falta, que deveria estar, é a Andressa. Acho que jogadoras como ela deveriam estar na Seleção hoje. Assim como outras”, prosseguiu.

Renovação com moderação na Seleção

Apesar de compreender a estratégia adotada por Elias, Magali defendeu que a transição deve ocorrer de forma gradativa. Ou seja, distinto ao que se vê atualmente. “Acho, sim, que tem que ter renovação. Mas a renovação não pode ser 100%. Porque não adianta… não convoca e aí? Daqui a pouco vai ter a Copa do Mundo, aí pega e convoca a menina. Entendeu?”, opinou.

“E são meninas que têm uma bagagem para jogos. Elas foram jogar lá fora, elas são jogadoras que têm um trabalho de base, uma estrutura”, continuou.

Magali também levantou uma questão estrutural e de comunicação dentro da comissão técnica. Segundo ela, é necessário que a coordenação converse abertamente com cada atleta sobre o planejamento e as funções esperadas. “Eu acho que você tem que sentar com o atleta e conversar abertamente: ‘Olha, estou te convocando, mas é o seguinte, o trabalho é esse. Você encaixa nesse trabalho? Você encaixa nesse problema aqui?’”, sugeriu.

Ela lamentou que muitos integrantes do staff técnico evitem esse tipo de postura por receio de represálias institucionais. “Só que as pessoas têm medo de falar. Não é porque eu vou ser treinador de seleção ou diretora, eu vou ser jogadora, que a CBF vai chegar lá, você não fala mais com fulano, beltrano e ciclano”.

Marta como liderança inquestionável

A treinadora também evidenciou a importância de ainda poder contar com Marta saudável na Canarinho. “Acho que ela não pode, ela tem uma idade já, tá avançando a uma idade, que ela não pode ficar de fora. Se ela não tá machucada, se ela não tem problema nenhum, ela não pode estar de fora”.

Por fim, Magali fez um apelo para que a comissão técnica utilize de forma plena os recursos oferecidos pela entidade máxima do futebol brasileiro. “E hoje, a estrutura que a CBF tem naquela Granja Comari é fora de série. Não tem como uma seleção ter toda aquela estrutura e chegar num campeonato mundial, tanto masculino como feminino, fazer o que faz. Eu não aceito”.

