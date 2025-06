Leilão de Neymar oferecerá viagem à China e passeio com Vini Jr

A quinta edição do leilão promovido pelo Instituto de Neymar irá ocorrer, nesta terça-feira (10), no Mercado Livre Hall, que fica na nova Arena Pacaembu, em São Paulo. Assim, para alcançar o recorde de arrecadação milionário, o evento irá oferecer alguns prêmios divididos em lotes. Entre as recompensas são ofertadas uma viagem para a China, um cruzeiro, uma camisa autografada pelo astro do Santos. Além de um passeio com Vini Jr no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.

Ao todo, o leilão de Neymar possibilita bonificações como a chuteira usada pelo craque em seu retorno ao Peixe. A participação no jogo beneficente de Emerson Sheik e Falcão, que irá ocorrer no Pacaembu, em dezembro. Uma viagem à China com visita na fábrica da BYD, além da possibilidade de um passeio no autódromo da empresa. Aliás, há o oferecimento de uma outra ida ao país com a companhia de Ricardo Nunes, fundador e proprietário da Ricardo Eletro. Uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar e Pelé. Um cruzeiro de sete noites pelo Caribe, com paradas em destinos paradisíacos como Ilha Catalina, Martinica, Guadalupe, São Cristóvão e Ilhas Virgens Britânicas.

Neymar tem expectativa de recorde em arrecadação

O direito em jogar uma partida de videogame com o craque e uma cadeira gamer personalizada e autografada como presente. Um jantar exclusivo com os empresários Joel Jota, Flávio Augusto e Caio Carneiro. O armário original utilizado por Neymar no vestiário da Vila Belmiro. Além disso, uma coroa banhada a ouro, cravejada com pedras preciosas, com interior gravado a laser com os escudos dos clubes os quais Neymar atuou, emblema da Seleção Brasileira e a frase: “Eu vou, mas eu volto”.

Duas experiências na mansão do craque em Mangaratiba. Em uma delas, com o direito a participar de uma corrida no kartódromo na residência. Em outra, passar uma noite no imóvel de luxo, com viagem de helicóptero e contato com o astro. Por último, passei com Vini Jr no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, assim como o recebimento de uma camisa do time com autógrafo do atacante e seus demais companheiros. O evento contará com show exclusivo de Alexandre Pires e apresentações de outras celebridades como Ana Castela, Ratinho e Tom Cavalcante.

A edição será especial, pois representa os dez anos do Instituto Neymar Júnior, de sua atuação em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A previsão é que a arrecadação supere os R$ 25 milhões que serão totalmente revertidos para o Instituto, que visa dar oportunidades crianças e adolescentes entre sete a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social

