Veja o Vídeo: Ex-jogadora afirma que Arthur Elias ‘desmereceu’ Marta

A ex-jogadora Magali Fernandes não gostou de Marta ter iniciado no banco no amistoso contra o Japão na Neo Química Arena, no fim do mês passado. No programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (9) no Terra, ela disse que acabou desmerecendo a maior jogadora da história ter entrado apenas nos 15 minutos finais do confronto.

“Na seleção, a Marta tinha que sair jogando, porque o povo não foi lá para ver a seleção, o povo foi lá para ver a Marta. Então eu acho que era um presente para a Marta. Eu acho que ela tem uma história no futebol feminino que ela construiu dentro da idade dela, do tempo dela, ganhou os troféus. Eu acho que os cinco troféus que ela ganhou de melhor do mundo, nós fazemos parte dos cinco, as pioneiras, porque uma Sisi jogou muita bola, uma Rosely jogou muita bola, uma Formiga nem se fala. E você chegar e botar uma Seleção Brasileira para jogar dentro da Arena do Corinthians, com a Marta no banco, num amistoso, eu acho que é desmerecendo a pessoa que estava ali”, disse.

Marta voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira nestes últimos dois amistosos contra o Japão. Aliás, ela também está na lista do técnico Arthur Elias para a Copa América que acontece no mês que vem. No entanto, no primeiro confronto contra as japonesas, a Rainha do futebol brasileiro entrou apenas nos minutos finais da partida em que o Brasil venceu por 3 a 1.

Marta nos 15 minutos finais

Dessa forma, Magali ainda relembrou que quando Marta entrou, muita gente já estava indo embora do estádio. O técnico Arthur Elias optou por colocar a jogadora apenas nos 15 minutos finais.

“Eu não vi uma importância da Marta ficar no banco lá, aquecendo lá, correndo que nem uma doida ali. Ela fazendo com aquela gana, com aquela vontade dela. Não vi um negócio legal. Não transmitiu pra quem está fora uma imagem legal. Essa imagem lá no segundo tempo, ela foi refletida. Porque faltava 15 minutos pra acabar o jogo. A Marta entrou, jogou aquele pouquinho, claro, deu aquele ‘chun’, que entrar no segundo tempo é totalmente diferente de você entrar no primeiro tempo. Ela poderia jogar lá o primeiro tempo e retirar a Marta e aí trocar com as meninas pra mostrar: ‘Tá vendo? Eu estou sacando a experiência e estou fazendo a renovação’, as meninas que estão renovando, teriam mais aplausos, mais confete. Só que a situação foi feita ao contrário e 15 minutos antes de acabar o jogo, tinha um monte de gente indo embora”, comentou

Vale ressaltar, portanto, que no amistoso seguinte, no dia 2 de junho, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Marta começou de titular. Ela deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo para entrada de Jhonson, que marcou o gol da vitória do Brasil. Alias, a Seleção Brasileira venceu, de virada, por 2 a 1 as japonesas.

