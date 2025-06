Flamengo critica Estrela Amadora por dívidas pela compra de jogadores

Igor Jesus foi um dos jogadores negociados com o Estrela Amadora - (crédito: Foto: Divulgação/CF Estrela da Amadora)

O Flamengo emitiu uma nota de repúdio nesta terça-feira (10) contra o Estrela Amadora (POR). O Rubro-Negro declarou que o time português está fazendo de tudo para não efetuar os valores referentes às transferências do volante Igor Jesus e do atacante André Luiz. Por fim, o clube deixou claro que é contra os tipos de mecanismos que a equipe de Portugal utiliza no momento.

O clube brasileiro diz que a Estrela Amadora adota “medidas com o claro intuito de postergar o pagamento dos valores pelas transferências dos jogadores”. O Fla ainda informa que o valor de €2,5 milhões deveria ser pago em 45 dias, mas ainda está inadimplente.

No entanto, de acordo com a nota, o “Estrela Amadora recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), o que suspende temporariamente o prazo final para pagamento, originalmente para 29 de junho”.

Por fim, “o Flamengo repudia a utilização de mecanismos jurídicos com o único objetivo de evitar o cumprimento de obrigações. Além disso, o clube reiterou “que apresentou todas as evidências que comprovam a dívida do Estrela Amadora. O Rubro-Negro indicou que “seguirá atuando nas instâncias competentes para garantir integralmente seus direitos”.

As negociações do Flamengo

No meio do ano passado, o Flamengo vendeu tanto André, que já estava emprestado ao time português, quanto Igor Jesus ao Estrela Amadora por 500 mil euros e 2 milhões de euros, respectivamente (R$ 2,8 milhões e R$ 12,5 milhões na cotação da época). No entanto, o clube não pagou nenhuma parcela. Com isso, a diretoria rubro-negra calcula ter direito a receber mais de R$ 34 milhões pelos dois jogadores.

Além disso, a Estrela Amadora já revendeu os dois jogadores: o atacante para o Rio Ave por 2,2 milhões de euros (R$ 13,6 milhões). Do outro lado, o volante para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões).

