Alba comenta chances do Inter Miami, rival do Palmeiras, no Mundial de Clubes

A pouco mais de um mês de completar dois anos no Inter Miami, o lateral-esquerdo Jordi Alba projetou as chances de seu time no Mundial de Clubes que se avizinha. O jogador, companheiro de Lionel Messi no time dos anfitriões, deu entrevista à Fifa, divulgada nesta terça-feira (10/6), onde também especula sobre o Grupo A, que tem o Palmeiras, Porto (POR) e Al Ahly (EGI) ao lado do próprio time gerido por David Beckham.

Assim, Alba admitiu estar em uma chave complicada. Para ele, porém, ainda dá para o Inter Miami “sonhar grande”.

“Queremos ser competitivos para que o clube faça um grande papel, já que é a primeira vez que estamos neste grande torneio. Esperamos que tudo corra muito bem e que a torcida também se sinta orgulhosa do que o time está fazendo. Sabemos que é um grupo difícil, com grandes adversários, mas estamos sonhando grande e com muita vontade de poder competir e fazer um grande papel neste torneio tão difícil”, discorreu.

Dupla Alba e Messi no Inter Miami

Alba também falou sobre sua parceria bem-sucedida com Lionel Messi. Os jogadores, afinal, se conhecem desde os tempos de Barcelona. Eles atuaram juntos desde a chegada de Alba ao clube, em 2012/13, até a saída do argentino, em 2020/21. Depois, em julho de 2023, se reuniram no Miami.

“Já faz muitos anos que jogamos juntos. Ficamos dois anos sem jogar pelo mesmo clube, mas, quando tivemos a oportunidade de nos encontrar de novo aqui, só de nos vermos já nos entendemos. Temos a sorte de, juntos, termos criado as jogadas de muitos gols. É muito fácil fazer essa ligação e jogar ao lado do melhor jogador da história. Para mim, é um privilégio, e sempre disse que ter o Leo torna o time melhor e, nesse caso, também me fez um jogador melhor. Também aproveitei muitos passes dele para marcar gols”, enfatizou.

