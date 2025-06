Soteldo é registrado no BID e pode estrear pelo Fluminense no Mundial

O nome do venezuelano Yeferson Soteldo apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, confirmando seu vínculo com o Fluminense até o final de 2028. Assim, o atacante já está apto para estrear pelo clube. A expectativa é que sua primeira partida aconteça no Mundial de Clubes.

Desta forma, o jogador deve ir para os EUA, onde o elenco tricolor já se encontra, logo após o término da rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Soteldo jogará pela Venezuela contra o Uruguai nesta terça-feira (10).

Segundo informações do “ge” desta segunda-feira (9/6), o Tricolor pagará 5 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Soteldo estava insatisfeito no Santos.