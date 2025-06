Presidente do Bahia reaparece publicamente com namorado em evento do clube

Assim, durante o trajeto da corrida, o casal que mantém discrição na vida pública interagiu com os fãs e também posou para fotos com outros corredores ao longo do percurso.

A última aparição pública do casal havia sido no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, no início do mês passado. Apesar de quase não aparecerem, eles praticamente moram juntos em uma cobertura com vista para o mar de Emerson. Discretos nas redes sociais, costumam apenas a trocar emojis. Além disso, Emerson e Jordam costumam marcar presença em eventos na capital baiana.

Emerson na história na presidência do Bahia

Emerson assumiu o comando da presidência do Bahia no fim de 2023, mas ele marcou história por outra questão: ele se tornou o primeiro mandatário abertamente gay entre os grandes clubes do país.

“Bom, eu entendo que isso é um marco no futebol brasileiro, né? Eu fui o primeiro atleta de alto rendimento a falar abertamente sobre a sexualidade. Isso já foi um marco há pouco mais de dois anos atrás, né? E eu acho que era necessário alguém ter a coragem para falar. Todas as pessoas LGBTs dentro do futebol precisavam, ao longo dos anos da história, precisavam se esconder para poder sobreviver. Eu fui um deles. Eu precisei esconder essa condição a vida toda. E a partir do momento que alguém tem a coragem e fala, você lança luz sobre o assunto, você encoraja outras pessoas”, comentou em entrevista ao ge no ano passado.