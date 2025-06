Treinadora critica atuais jogadoras da Seleção feminina: ???Não nos olham???

Magali Fernandes reclama da falta de reconhecimento das atuas jogadoras da Seleção Brasileira com as pioneiras - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube)

A ex-jogadora Magali Fernandes criticou as atletas que constantemente defendem a Seleção Brasileira feminina. Isso porque a também ex-treinadora, em entrevista, na edição da última segunda-feira (09), programa “Terrabolistas”, do portal “Terra” frisou que falta valorização das jogadoras que foram pioneiras no time feminino brasileiro.

“A Roseli jogava muito, depois que apareceu a Sissi. Antes tem Roseli, tem Pretinha, tem Cenira, Fanta, Lêda. São jogadoras que não tinham tanta visibilidade. Grande parte dos brasileiros não conhecem, mas nós que somos da época temos que falar dessas pessoas para agora a mídia ir atrás e levantar. Porque as meninas hoje passam por nós, como se não fossemos ninguém, só que eu falo mesmo”, condenou Magali Fernandes.

“Eu dou no meio logo, não tem muita conversa comigo. As meninas da minha época ficam um pouco constrangidas, mas eu falo não tem que ficar. Parabéns para elas. É como eu digo, é que nem você criar um filho. Você rala, rala e ele come a carne. É a mesma coisa o esporte”, complementou a ex-atleta.

Liderança unânime de Marta na Seleção

A treinadora também evidenciou a importância de ainda poder contar com Marta saudável na Canarinho. “Acho que ela não pode, ela tem uma idade já, tá avançando a uma idade, que ela não pode ficar de fora. Se ela não tá machucada, se ela não tem problema nenhum, ela não pode estar de fora”.

Por fim, Magali fez um apelo para que a comissão técnica utilize de forma plena os recursos oferecidos pela entidade máxima do futebol brasileiro. “E hoje, a estrutura que a CBF tem naquela Granja Comari é fora de série. Não tem como uma seleção ter toda aquela estrutura e chegar num campeonato mundial, tanto masculino como feminino, fazer o que faz. Eu não aceito”.

