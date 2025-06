Botafogo x Atlético-GO (sub-20): onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (11), o Botafogo enfrenta o Atlético-GO pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida acontece no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília). O Alvinegro precisa vencer para seguir sonhando com a classificação à próxima fase (ficando no G8). Os goianos estão na lanterna.

Onde assistir

A Botafogo TV fará a transmissao a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Botafogo

Com 16 pontos em 12 jogos, o Glorioso soma até aqui quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Em 11º lugar, só a vitória interessa para manter a briga por uma vaga no G8, que avança à próxima fase. Comandado por Rodrigo Bellão, o time aposta nos gols de Fortunato e Lobato para conquistar os três pontos.

Como chega o Atlético-GO

Lanterna da competição, o Dragão tem somente nove pontos em 12 jogos. Foram duas vitórias, três empates e sete derrotas. No entanto, se vencer no Rio de Janeiro, pode ao menos deixar a última colocação e seguir na luta pela permanência na primeira divisão do Sub-20. Yuri e Cauã são as esperanças de gol da equipe.

BOTAFOGO X ATLÉTICO-GO

13ª rodada do Brasileirão sub-20 2025

Data e horário: 12/6/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Luca, Huguinho, Branco, Justino e Luyco; Valim, Valle e Yarlen; Januário, Fortunato e Lobato. Técnico: Rodrigo Bello

ATLÉTICO-GO: Martins; Lira, Ivan, Pimenta e Jonathan; Macedo, Pérez e Pepê; Antônio, Yuri e Cauã. Técnico: Lucas Zanella

