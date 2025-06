Botafogo deve ter elenco completo nos EUA nesta quarta

O grupo do Botafogo em Santa Barbara, nos Estados Unidos, deve ficar completo nesta quarta-feira (11), na preparação para a disputa do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. O clube aguarda a chegada de Savarino e Joaquín Correa. A informação é do “ge”.

Savarino está com a seleção da Venezuela, que enfrenta o Uruguai, nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O clube, afinal, prepara uma logística especial para levar o jogador para os Estados Unidos.

Já Joaquín Correa está no Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos e assinou contrato. O atacante argentino, assim, também deve viajar para os Estados Unidos nesta quarta.

Loor já pode jogar pelo Botafogo

Ainda nesta terça-feira, o nome do goleiro Cristhian Loor, de 19 anos, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário). O jogador, que assinou com o clube brasileiro até o final de 2028, já pode estrear pelo Alvinegro.

Com passagens pelas seleções de base do Equador, Loor disputou o Mundial sub-17, em 2023, e o Sul-Americano sub-20, em 2025. Pelo Del Valle, o goleiro de 1,87 m disputou a Libertadores sub-20. Aliás, foi relacionado para um jogo do time principal do Campeonato Equatoriano em maio, mas não saiu do banco.

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes neste domingo (15) contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília), pela primeira rodada. Posteriormente, o time terá grandes embates contra PSG e Atlético de Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.