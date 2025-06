Manchester City anuncia Rayan Cherki como novo reforço

Agora é oficial. Rayan Cherki é o novo reforço do Manchester City. O jovem meia francês de 21 anos foi anunciado nesta terça-feira (10) como novo jogador do time comandado pelo técnico Pep Guardiola. Os ingleses correram para assinar com o jogador e ele poderá disputar o Mundial de Clubes.

Revelado pelo Lyon, seu clube de formação, Cherki assinou contrato por cinco temporadas, válido até junho de 2030. De acordo com a imprensa local, a negociação girou em torno de 36 milhões de euros, com mais 6 milhões em bônus.

Na temporada 2024/25, Cherki teve destaque com 12 gols e 20 assistências em 44 jogos, somando Ligue 1 e Liga Europa. Pelo bom desempenho, Cherki recebeu o prêmio de ‘Jovem Jogador da Temporada’ da Liga Europa. Além disso, ele também estreou recentemente pela seleção principal da França, marcando um gol e dando uma assistência na derrota por 5 a 4 para a Espanha, na semifinal da Liga das Nações.

Por fim, o Manchester City estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 18 de junho, às 13h (de Brasília), em Filadélfia, contra o Wydad Casablanca. Juventus e Al-Ain completam o Grupo G.

