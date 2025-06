São Paulo oficializa contratação do atacante Juan Dinenno

O São Paulo anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação por empréstimo do centroavante Juan Dinenno, que estava no Cruzeiro. O jogador de 30 anos chega ao Tricolor com contrato até o fim de 2025, com possibilidade de permanência por mais tempo. Agora, ele deve começar a treinar com os companheiros para estar à disposição da comissão técnica.

“O São Paulo é uma oportunidade impossível de não aproveitar. É um sonho estar aqui, e quero jogar o mais rápido possível com a nossa torcida no MorumBIS. Tem dois dias que estou fechando os olhos e sonhando com essa oportunidade. Agradeço pelas mensagens que recebi nas redes sociais, e vamos juntos em busca dos objetivos do clube”, celebrou o centroavante.

Dinenno, assim, chega ao São Paulo para brigar por posição com André Silva e Ryan Francisco. No momento, o argentino Calleri se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e só voltará a jogar em 2026.

A carreira de Dinneno

Dinenno nasceu em Rosário, na Argentina, e iniciou a sua trajetória no Racing. Pelo clube de Avellaneda, quando ainda estava nas categorias de base, o jogador recebeu sua primeira convocação para o time principal justamente com o técnico Luis Zubeldía, que na época comandava a equipe.

No entanto foi no Deportivo Cuenca (EQU), que começou a se destacar. Ele balançou as redes 26 vezes em 46 partidas. Posteriormente, foi para o Barcelona de Guayaquil, onde também foi artilheiro. Na sequência em 2019, ele reforçou o Deportivo Cali, da Colômbia.

Ainda em 2019, Dinenno foi para o Pumas, onde entrou para a história do clube com 60 gols em cinco temporadas. Hoje, ele integra a lista dos maiores artilheiros do clube mexicano, Aliás, lá recebeu o apelido de ‘El Comandante’ pelas comemorações.

Por fim, no início de 2024, o argentino chegou ao Cruzeiro, clube que defendeu até a chegada ao Tricolor. Pelo time de Belo Horizonte, o atacante fez oito gols em 27 duelos.

