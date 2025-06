Austrália está classificada para a Copa do Mundo de 2026

A Austrália está oficialmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga foi garantida nesta terça-feira, 10/6, após vencer por 2 a 1 a Arábia Saudita, fora de casa, em Jedá, pela última rodada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia. A partida foi um confronto direto pela segunda vaga do grupo, mas os australianos entraram com grande vantagem para este duelo. Apenas não terminariam no G2 se perdessem por cinco gols. Os sauditas saíram na frente com Al-Oboud. Mas Metcalfe e Duke viraram. Oa árabes perderam um pênalti: Matt Ryan, completando 100 jogos pela seleção, defendeu.

Com isso, a Austrália chega aos 19 pontos, em segundo lugar, contra 13 dos sauditas. Assim, os australianos se juntam aos líderes do Grupo C, os japoneses, na próxima edição da Copa do Mundo. Além deles, já estão confirmados, pela Ásia: Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia. Os outros já com presença no Mundial até o momento são: Nova Zelândia e Argentina, além dos três anfitriões: Estados Unidos, Canadá e México.

Mas a Arábia Saudita ainda terá uma chance para jogar a Copa do Mundo. Afinal, terminou em terceiro. Pelo regulamento, as seleções em terceiro e quarto lugares nos três grupos vão jogar uma repescagem atrás de duas vagas para a Copa (veja mais detalhes abaixo).

Como foi a vitória australiana

Os árabes começaram animados, com boas tramas ofensivas e um bonito gol aos 19 minutos, quando seu principal jogador, Al-Dawsari, fez grande jogada pela esquerda e rolou para Al-Oboud tentar a finalização de letra. Mas ele deu um segundo toque quase na linha para fazer 1 a 0. Contudo, a Austrália empatou aos 42, quando Duke fez boa jogada pela esquerda e rolou para Metcalfe entrar livre e bater na saída do goleiro Al Aqidi.

Arábia necessitava de cinco gols de diferença garantir a vaga ainda nesta fase e voltou tensa para a etapa final. Quase levou um gol no primeiro minuto e viu Duke escorar de cabeça um escanteio da esquerda e virar o jogo aos dois minutos. Os sauditas, já na reta final, tiveram a chance de empatar. Al Dawasari cobrou um pênalti que ele mesmo sofreu. Mas o goleiro Matt Ryan, defendeu parcialmente. Na sobra Al-Sahafi isolou. Enfim, não era dia da seleção da casa. A Austrália ficou esperando o tempo passar para celebrar sua sétima Copa, a sexta consecutiva.

Palestina eliminada no fim

Dos nove jogos da rodada, apenas dois valiam alguma coisa. Um foi Austrália 2 x 1 Arábia Saudita. O outro, Palestina x Omã, pelo Grupo B. A Palestina mandou o jogo, mas o duelo ocorreu na Jordânia, já que o país está devastado pela guerra com Israel. A seleção tinha que vencer e fazia 1 a 0 até os 52 minutos da etapa final, quando levou o empate. Com isso, Omã vai para a repescagem e a Palestina dá adeus ao sonho de disputar sua primeira Copa do Mundo (veja a classificação abaixo).

Como Funciona as Eliminatórias Asiáticas?

A terceira fase terminou nesta terça-feira. Contou com três grupos de seis. As seleções jogaram entre si em turno e returno, totalizando 10 rodadas. Assim, ao final dessa etapa os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga direta na Copa.

Agora, os terceiros e quartos colocados seguem para uma quarta fase. Essa fase consiste em dois grupos de três seleções, e os primeiros colocados de cada grupo também se classificam. Assim oito seleções da Ásia têm vaga direta à Copa.

Contudo, ainda haverá um mata-mata entre os segundos colocados desses grupos da quarta fase, e o vencedor disputará a repescagem mundial, que reunirá seis seleções em busca de duas últimas vagas.

Jogos da última rodada

10/6 (terça-feira)

Uzbequistão 3×0 Qatar

Quirguistão 1×1 Emirados Árabes

Irã 3×0 Corieia do Norte

Coreia do Sul 4×0 Kuwait

Palestina 1×1 Omã

Jordânia 0x1 Iraque

Japão 6×0 Indonésia

China 1×0 Bahrein

Arábia Saudita x Austrália

Classificação final da 3ª fase das Eliminatórias da Ásia

GRUPO A

Classificados para a Copa: Irã (1º, 23 pontos) e Uzbequstão (21 pontos)

Vão para a repescagem: Emirados Árabes (15 pontos) e Qatar (13 pontos)

Eliminados: Quirguistão (8 pontos) e Coreia do Norte (3 pontos)

GRUPO B

Classificados para a Copa: Coreia do Sul (1º 22 pontos) e Jordânia (16 pontos)

Vão para a repescagem: Iraque (15 pontos) e Omã (11 pontos)

Eliminados: Palestina (10 pontos) e Kuwait (5 pontos)

GRUPO C

Classificados para a Copa: Japão (1º 23 pontos) e Austrália (19 pontos)

Vão para a repescagem: Arábia Saudita (13 pontos) e Indonésia (12 pontos)

Eliminados: China (9 pontos) e Bahrein (6 pontos)

