Neymar pode voltar aos treinos, e Gil desfalca Santos contra o Fortaleza

O Santos recebeu uma boa e má notícia nesta terça-feira (10). Neymar testou negativo para Covid-19 e está liberado para treinar pelo Peixe. Do outro lado, o zagueiro Gil desfalcará a equipe santista na partida contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gil sofre com dores na região do quadril, que se intensificaram nas últimas atividades do Peixe. Após avaliação, o departamento médico do clube optou por preservar o atleta para tratamento com fisioterapia.

Do outro lado, Neymar está liberado para voltar aos treinos. O jogador testou negativo para infecção por Covid. No entanto, o camisa 10 está suspenso por conta do cartão vermelho no duelo contra o Botafogo. Desta maneira, também desfalca o time para a partida contra o Fortaleza.

Por conta do quadro de infecção, Neymar estava isolado e realizando tratamento em casa. Ele esteve ausente de três treinos do Santos, além do jogo-treino contra a Portuguesa Santista, no último sábado.

Assim, o provável time do Santos é: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Diego Pituca, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

O Santos, assim, segue para Fortaleza nesta terça-feira. Os jogadores devem realizar um último treino nesta quarta-feira, na capital cearense, antes da partida. Os times, aliás, se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

