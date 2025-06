Com dois de Memphis Depay, Holanda atropela Malta por 8 a 0 nas Eliminatórias

Laranja Mecânica avassaladora. Com dois gols de Memphis Depay, do Corinthians, a Holanda venceu a seleção de Malta por 8 a 0, nesta terça-feira (10), pela 4ª rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Além dos gols do camisa 10 corintiano, Van Dijk, Xavi Simons, Malen, também duas vezes, Lang e Van de Ven completaram a goleada no Euroborg Stadion.

Dessa maneira, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G, com seis pontos conquistados em dois jogos, e 100% de aproveitamento na competição. A seleção holandesa, devido à disputa da Liga das Nações, estreou nas Eliminatórias somente na 3ª rodada. Mesmo assim, o time é o líder da chave, com os mesmos seis pontos da Polônia, segunda colocada. A Finlândia é a terceira colocada, com quatro, enquanto Lituânia, com dois, e Malta, com um, completam a tabela de classificação.

A goleada sobre Malta confirmou a grande fase de Memphis Depay nesta Data Fifa de junho. Isto porque o jogador do Corinthians chegou a três gols em duas partidas. No último jogo da seleção holandesa, na vitória por 2 a 0 contra a Finlândia, Memphis e Dumfries fizeram os gols da estreia na busca por uma vaga na Copa do Mundo 2026.

Além disso, Memphis chegou a 50 gols marcados e se igualou a Van Persie como maior artilheiro da história da seleção da Holanda. No entanto, Van Persie já parou de jogar e a tendência é que o jogador do Corinthians assuma a artilharia isolada nos próximos compromissos.

Por outro lado, Malta está afundada na tabela do Grupo G. A seleção somou apenas um ponto em quatro rodadas e está longe de brigar por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Confira o top 3 artilheiros da Holanda:

Robin Van Persie – 50 gols em 102 jogos

Memphis Depay – 50 gols em 102 jogos

Klaas-Jan Huntelaar – 42 gols em 76 jogos

