Sem selecionáveis, Dorival comanda treino no Corinthians; veja provável time

André Ramalho participou do treino do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

O Corinthians realizou nesta terça-feira (10) o penúltimo treino visando ao duelo contra o Grêmio, às 20h (de Brasília) da próxima quinta. O jogo será realizado em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior comandou uma atividade tática, além de sumular situações de jogo.

Por conta de diversos atletas que servem as respectivas seleções nesta Data Fifa, a comissão técnica chamou alguns jovens da base para compor as atividades. De acordo com o clube, Arthur Borghi (2007) e Nícollas Siqueira (2007); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e o atacante Kauê Furquim (2009) participaram do treinamento.

Dorival deu ênfase à organização defensiva e a movimentação do ataque. Em seguida, o treinador orientou os jogadores a uma atividade de enfrentamento, cujo principal foco era analisar os comportamentos que ele vem passando ao elenco desde que chegou ao Corinthians.

Com oito atletas convocados, Dorival ainda não sabe qual time mandará a campo para enfrentar o Tricolor gaúcho, na Arena, em Porto Alegre. Afinal, estão fora das atividades do Timão Hugo Souza, Felipe Longo, André Carrillo, José Martínez, Ángel Romero, Félix Torres, Memphis Depay e Breno Bidon.

Apesar disso, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Cacá e Angileri; Maycon, José Martínez (Ryan), Charles e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández.

