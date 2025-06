Sem grupo completo, Palmeiras realiza primeiro treino nos EUA

O Palmeiras realizou, na tarde desta terça-feira (10), o seu primeiro treino nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Os 21 jogadores à disposição da comissão técnica realizaram trabalhos na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, em campo com gramado natural.

A atividade contou com a presença do atacante Paulinho. Antes da viagem para os Estados Unidos, o jogador fez apenas trabalhos na parte interna do clube, sem subir ao campo.

Os convocados por suas seleções na última Data Fifa, assim, se juntarão ao restante do elenco na próxima quarta-feira (11). Alíás, o grupo utilizará o avião particular da presidente Leila Perreira para realizar o deslocamento. São eles: Gustavo Gómez, Ríos, Estêvão, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres. Além deles, Benedetti e Luighi, que estavam disputando amistosos com a Seleção sub-20 no Egito.

Neste primeiro treinamento em solo americano, os jogadores fizeram um trabalho de adaptação ao gramado natural, enquanto os goleiros realizaram um trabalho específico de fechar ângulo e saída em cruzamentos. Já o restante do elenco fez um trabalho posicional de troca de passes. No final, um jogo coletivo para iniciar a preparação para a estreia no torneio internacional.

No domingo (15), o Verdão enfrenta o Porto, de Portugal, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. Posteriormente, retorna para a Carolina do Norte, onde seguirá a preparação para os jogos contra Al Ahly, do Egito, e Inter Miami de Messi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.