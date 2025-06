Com Bellingham, Dortmund anuncia inscritos para o Mundial de Clubes

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira (10/6) os inscritos para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe alemã levará 28 jogadores para os Estados Unidos, onde ocorre o torneio. Um deles é o meia Jobe Bellingham, irmão de Jude Bellingham, do Real Madrid. O jovem de 19 anos chegou nesta terça ao clube, surgindo, assim, entre os inscritos.

A estreia do Dortmund é contra Fluminense, aliás. Os times se enfrentam na próxima terça-feira (17), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O time alemão, que conseguiu vaga para a próxima Champions League na bacia das almas na Bundesliga, volta a campo no dia 21, quando enfrenta o Mamelodi Sundowns, no TQL Stadium, em Cincinnati, pela segunda rodada.

LEIA MAIS: Manchester City anuncia Rayan Cherki como novo reforço

Por fim, o clube decide sua vida no Grupo F contra o Ulsan (COR), no dia 25, novamente no TQL Stadium. Se avançar, pega, então, o primeiro ou o segundo colocado do Grupo E.

Confira a lista do Dortmund para o Mundial de Clubes

Goleiros: Kobel, Ostrinzski e Meyer.

Zagueiros: Anton, Süle, Mané, Coulibaly e Benkara.

Laterais: Yan Couto, Bensebaini, Svensson e Ryerson.

Volantes/meias: Nmecha, Brandt, Pascal Gross, Chukwuemeka, Sabitzer, Azhil e Bellingham.

Atacantes: Reyna, Guirassy, Beier, Duranville, Adeyemi, Campbell, Samuele Inácio, Albert e Gittens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.