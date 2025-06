Boca Juniors acerta contratação de zagueiro do Milan

No último dia da janela de transferências para os times que vão disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o Boca Juniors correu nos bastidores e anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação do zagueiro Marco Pellegrino, que pertencia ao Milan.

LEIA MAIS: Com dois de Memphis Depay, Holanda atropela Malta por 8 a 0 nas Eliminatórias

O jogador de 22 anos foi vendido em definitivo pelo Milan por 3,5 milhões de euros. De acordo com informações da imprensa argentina, o clube italiano ainda manteve 20% dos direitos em caso de uma futura venda.

Pellegrino deve se juntar em breve ao elenco do Boca nos Estados Unidos, mas como ainda se recupera de lesão, sua participação no torneio é incerta.

Revelado pelo Platense, o Milan o contratou em 2024. No entanto, ele fez somente uma partida pelo time principal e acabou sendo emprestado para Salernitana, Independiente e Huracán.

¡Bienvenido a Boca, Marco! ???????????? pic.twitter.com/P6BHyqlyFU — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 10, 2025

O Boca Juniors está no Grupo C do Mundial de Clubes e estreia contra o Benfica, na próxima segunda-feira (16), às 19h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.